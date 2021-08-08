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В Литве настаивают: борьба с мигрантами – дело Евросоюза

08 августа 2021, 12:20  •  151 • В мире
Вильнюс пытается переложить свои проблемы на плечи ЕС, но пока безуспешно
Премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните и Польши Матеуш Моравецкий выступили с совместным заявлением, осуждающим гибридную войну, которую, как оказалось, ведёт «белорусский режим» против всего Евросоюза и призвали Брюссель к «решительному ответу».
«Мы осуждаем режим Лукашенко за то, что он превратил нелегальную миграцию в оружие, нацеленное на Евросоюз и его отдельные государства-члены, с целью оказания политического давления. Это ещё раз призывает к безотлагательному ответу и совместным действиям Евросоюза для решения этой проблемы безопасности»,
- говорится в совместном заявлении премьер-министров, опубликованном на сайте правительства Литвы.
В заявлении также подчёркивается – основными целями в этой войне Лукашенко с Европой являются Литва и Польша, но пока только Литва находится «в авангарде нелегальных миграционных потоков».
Удивительно, но в Польше никакого миграционного кризиса нет, сколько бы в Вильнюсе не пытались говорить о том, что «война» ведётся не только против Литвы. Может быть, потому, что в Польше позаботились о безопасности своих границ много лет назад?
Тем не менее, в заявлении отмечается – Литва вместе с Польшей изо всех сил противостоят «режиму белорусского тирана» и делают всё возможное, чтобы защитить весь Евросоюз от нашествия нелегальных мигрантов.
Польша поддерживает Литву, однако одной помощи Польши недостаточно, поэтому премьер-министры и напоминают Брюсселю:
«Мы призываем Европейскую комиссию, все государства-члены ЕС оказать практическую поддержку для решения этой проблемы. Перед лицом такой беспрецедентной ситуации в нашем регионе Литва и Польша призывают ЕС усилить экстренную дипломатическую, финансовую и техническую поддержку Литве в борьбе с последствиями преступных действий «режима Лукашенко».
Ну а далее премьер-министры так прямо и заявили – мы точно знаем, что защита внешних границ Евросоюза является заботой всего Евросоюза, а значит, проблема эта должна получить и политическое внимание, и, что ещё более важно, финансирование на уровне ЕС.
После встречи с польским премьер-министром Ингрида Шимоните рассказала журналистам, что пока придётся строить забор на границе из собственных средств, однако она приложит все силы для того, чтобы Евросоюз возместил все расходы.
Вот уже месяц раздаются подобные настойчивые просьбы в адрес Брюсселя, но пока тщетно – ЕС не спешит с помощью.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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