В Литве начались самые масштабные протесты за 30 лет

Правительство консерваторов угробило экономику – литовцам терять уже нечего

В Литве началась масштабная забастовка, каких давно уже не видели в этой стране, – забастовали работники одного из самых крупных в Прибалтике заводов по производству азотных удобрений Achema, недовольные проводимой внешней политикой правительства. Напомним, Белоруссия ввела ответные санкции, под которые в числе прочих попало и предприятие Achema.

Кроме того, профсоюз предприятия требует индексировать тарифное вознаграждение работников один раз в год, установить систему оплаты труда по коллективному договору и подписать коллективный договор с AB Achema на два года.

Забастовку объявили бессрочной.

Однако предприятие не спешит выполнять требования работников.

«Директор уже издал указ: те, кто не будет бастовать, будут получать двойную зарплату, а те, кто выйдет на работу вместо бастующих, – тройную»,

– рассказывают протестующие.

Взрывоопасная ситуация и на предприятии «Литовские железные дороги» (ЛЖД) и в Клайпедском порту. Эти два предприятия в полной мере заплатят за транзитную блокаду «Беларуськалия» в угоду заокеанским партнёрам. Совокупные потери уже оценили в сотни миллионов евро – белорусский транзит составлял треть всего грузооборота и в порту, и на ЛЖД.

А ответные санкции Минска (запрет на железнодорожные перевозки по территории Белоруссии) отнимут у ЛЖД ещё 10% грузооборота. Скорее всего, работникам этих предприятий грозят массовые увольнения – уже в ближайшее время на ЛЖД под сокращение штата попадают 300 работников.

Под ударом оказались и предприятия, торгующие или ведущие свой бизнес с Китаем, – все они уже столкнулись с дефицитом оборотных средств.

«Многие предприятия могут начать увольнять сотрудников, поскольку не видят возможности продолжать свою деятельность.Это начало, а что дальше – никто не знает. Оборотные средства нужны были в сентябре, октябре, ноябре, нужны были – хоть плачь. В декабре многие уже тонули. Январь был таким же и февраль такой же»,

– говорит журналистам президент Конфедерации промышленников республики (КПЛ) Видмантас Янулявичюс.

По его словам, нехватка оборотных средств связана с тем, что сроки поставок в Китай увеличились на три – четыре месяца, а после отмены Пекином гарантий межбанковских взаиморасчётов компании потеряли возможность получить оплату за отправленные товары.

По словам председателя Конфедерации профсоюзов Литвы (КПСЛ) Инги Ругинене, таких масштабных акций, как забастовка работников Achema, не было за все годы независимости. Но самое главное – эта забастовка может стать той искрой, от которой разгорятся протесты и на других пострадавших предприятиях – терять всё равно нечего, всё уже потеряно правительством консерваторов.