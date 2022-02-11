Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
Украина изощрённо наказала живущую на Украине мать героя Донбасса
Главная / В мире

В Литве начались самые масштабные протесты за 30 лет

11 февраля 2022, 11:25  •  193 • В мире
Правительство консерваторов угробило экономику – литовцам терять уже нечего
В Литве началась масштабная забастовка, каких давно уже не видели в этой стране, – забастовали работники одного из самых крупных в Прибалтике заводов по производству азотных удобрений Achema, недовольные проводимой внешней политикой правительства. Напомним, Белоруссия ввела ответные санкции, под которые в числе прочих попало и предприятие Achema.
Кроме того, профсоюз предприятия требует индексировать тарифное вознаграждение работников один раз в год, установить систему оплаты труда по коллективному договору и подписать коллективный договор с AB Achema на два года.
Забастовку объявили бессрочной.
Однако предприятие не спешит выполнять требования работников.
«Директор уже издал указ: те, кто не будет бастовать, будут получать двойную зарплату, а те, кто выйдет на работу вместо бастующих, – тройную»,
– рассказывают протестующие.
Взрывоопасная ситуация и на предприятии «Литовские железные дороги» (ЛЖД) и в Клайпедском порту. Эти два предприятия в полной мере заплатят за транзитную блокаду «Беларуськалия» в угоду заокеанским партнёрам. Совокупные потери уже оценили в сотни миллионов евро – белорусский транзит составлял треть всего грузооборота и в порту, и на ЛЖД.
А ответные санкции Минска (запрет на железнодорожные перевозки по территории Белоруссии) отнимут у ЛЖД ещё 10% грузооборота. Скорее всего, работникам этих предприятий грозят массовые увольнения – уже в ближайшее время на ЛЖД под сокращение штата попадают 300 работников.
Под ударом оказались и предприятия, торгующие или ведущие свой бизнес с Китаем, – все они уже столкнулись с дефицитом оборотных средств.
«Многие предприятия могут начать увольнять сотрудников, поскольку не видят возможности продолжать свою деятельность.Это начало, а что дальше – никто не знает. Оборотные средства нужны были в сентябре, октябре, ноябре, нужны были – хоть плачь. В декабре многие уже тонули. Январь был таким же и февраль такой же»,
– говорит журналистам президент Конфедерации промышленников республики (КПЛ) Видмантас Янулявичюс.
По его словам, нехватка оборотных средств связана с тем, что сроки поставок в Китай увеличились на три – четыре месяца, а после отмены Пекином гарантий межбанковских взаиморасчётов компании потеряли возможность получить оплату за отправленные товары.
По словам председателя Конфедерации профсоюзов Литвы (КПСЛ) Инги Ругинене, таких масштабных акций, как забастовка работников Achema, не было за все годы независимости. Но самое главное – эта забастовка может стать той искрой, от которой разгорятся протесты и на других пострадавших предприятиях – терять всё равно нечего, всё уже потеряно правительством консерваторов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


193
Источник
Похожие новости
10 февраля 2022, 20:15
"Русский тарантасъ" пристыдил Лиз Трасс за конфуз перед Лавровым: "Черчилль очнулся"
10 февраля 2022, 23:05
«Показалось, что Лавров говорит о части Украины»: глава МИД Британии пояснила слова о Ростовской и Воронежской областях
10 февраля 2022, 20:15
Сенсация из Польши повеселила военкора: "Пропустили аншлюс Белоруссии"
11 февраля 2022, 02:05
Альбер Камю о чуме, угрожающей человечеству
10 февраля 2022, 20:15
Русская разведка заранее предупреждала коллег из Казахстана о беспорядках
10 февраля 2022, 13:10
«Совпадение взглядов и подходов»: российский посол в Белграде — об отношениях Сербии с РФ и позиции по действиям НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2022, 13:05
Армия Украины начала голодать
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
05 февраля 2022, 17:45
"Хачапури в спину": Грузия предала Украину (Борис Первушин)
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
10 февраля 2022, 08:35
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
09 февраля 2022, 16:15
Как задержанный сотрудник СБУ Олег Сугерей, организовавший убийство Михаила Толстых, улизнул из Донецка
09 февраля 2022, 10:25
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.