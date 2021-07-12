В Литве начали строительство забора на границе – построено 500 м

Евросоюз отказался финансировать строительство ограждения на литовско-белорусской границе

В Литве началось строительство ограждения на границе с Белоруссией для предотвращения нелегальной миграции, сообщил журналистам представитель Службы по охране государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис.

По его словам, возводят ограждение военные, тогда как пограничники указывают, какие участки границы являются самыми опасными. На первом этапе ограждение появится на участке протяжённостью в 30 километров недалеко от города Друскининкая.

Более тысячи километров литовских границ являются внешними границами Евросоюза, тем не менее Еврокомиссия отказала Литве в финансировании строительства ограждения.

«Еврокомиссия не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища»,

– говорится в ответе ЕК Вильнюсу.

Пришлось Литве выделять финансы на «забор» из собственного бюджета – 4,8 миллиона евро, хотя в Вильнюсе считают это несправедливым, ведь мигранты едут не конкретно в Литву, они хотят попасть дальше в Евросоюз, например в Германию, Швецию или Францию.

«Лица, ищущие убежища, на самом деле хотят ехать не в Литву, а в Германию или Швецию. Следовательно, всё это — общая проблема в Евросоюзе»,

– заявил посол Литвы в Германии Рамунас Мисюлис.

Но всё, чем может помочь Евросоюз, – направить в Литву в помощь строителям 30 рабочих и несколько транспортных средств. Соседняя Эстония уже направила в помощь литовским пограничникам 10 офицеров, которые помогут ловить мигрантов.

В субботу, 10 июля, на помощь пограничникам были направлены и 260 военнослужащих литовской армии.

К воскресенью были установлены первые 500 метров ограждения из колючей проволоки.

«Первый участок ограждения протяжённостью 500 м в зоне ответственности пограничной заставы в Друскининкае установлен. Проволочное ограждение преодолеть без спецсредств невозможно. Нужны ножницы, кусачки, можно для разрушения ограждения применить взрывчатые вещества»,

– рассказал командир инженерного батальона имени Юозаса Виткуса полковник-лейтенант Павелас Елькинас.

Полковник уверен: мигранты, оказавшись перед ограждением, откажутся от планов проникнуть на территорию Литвы. Вполне вероятно, что литовские пограничники верят, что мигранты не додумаются обойти 500 метров ограждения, а просто повернут назад.

Кстати, по словам Елькинаса, работы по дальнейшему установлению ограждения на следующей неделе не запланированы.

Первые 500 метров ограждения отправились осмотреть министры обороны Литвы Арвидас Анушаускас и внутренних дел Агне Билотайте и остались вполне довольны увиденным.

По словам Анушаускаса, преодолеть такое заграждение невозможно.

«Мигранты должны понять и почувствовать, что путь через Литву не является ни лёгким, ни быстрым. И мы предпримем все необходимые меры, чтобы не только максимально затруднить мигрантам попадание в Литву, но и обеспечим, чтобы их путешествие здесь было остановлено и чтобы они как можно скорее вернулись в свои страны»,

– прокомментировала Билотайте увиденное ограждение.

А в Минске объяснили причину увеличения количества незаконных мигрантов, проникающих через белорусскую границу в Литву.

«Запад прекратил финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, вводят санкции, нам пришлось те средства, которые мы выделяли на более жёсткую охрану границы, перевести на нужды наших граждан. Так что пусть в Литве не обижаются, что к ним побежали мигранты»,

– пояснил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.