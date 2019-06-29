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В Литве местные поляки требуют вернуть им землю, которой владели их предки

29 июня 2019, 16:09  •  10 • В мире
Литовские власти угодили в собственную ловушку
В Вильнюсе у стен городской администрации группа местных поляков провела повторный пикет, требуя возврата имущества, некогда принадлежавшего их предкам и национализированного после вхождения Литвы в состав Советского Союза.
Литовские поляки говорят, что выйти опять на площадь их заставило равнодушие литовских чиновников: «Никто к нам не обратился, не написал письмо [после первого пикета 9 июня]. Во время пикета никто из администрации не вышел, кроме представителей партии «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей» (ИАПЛ-СХС). Теперь мы снова выходим на пикет. Может, кто-то отреагирует на наши просьбы. Мы хотим положить конец бесправию и вернуть земли законным владельцам…» «Первенство [права на землю] принадлежит нам, а не кому-то другому».
Протестующие призвали заместителя мэра Вильнюса Витаутаса Миталаса выйти к ним, но он не вышел. Тогда мэру города была отправлена жалоба. Её также планируют отправить президенту и премьер-министру Литвы, министру сельского хозяйства и председателю сейма.
Вильнюсские поляки требуют отдать им больше сотни гектаров земли. Только в районе Болтупе 90 претендентов хотят получить 60 гектаров. 16 гектаров им уже передали, но они находятся на территории, где запрещено строительство. Поляки в Болтупе требуют дать им землю в другом районе.
В других районах города тоже есть желающие. «Нам не вернули землю прадеда… Потом выделили участки кусками, а как их поделить между 115 претендентами?» – задаётся вопросом полька из района Верхние Понары.
Регата Цитацкая, представитель польской диаспоры в местной администрации от партии ИАПЛ-СХС, комментирует ситуацию: «Люди настроены решительно… Наша обязанность – поддержать их и помочь им, чтобы их права были соблюдены. Они пришли за своим, а не за чужим».
Пикетчики заявили, что продолжат пикетирование горадминистрации до тех пор, пока их интересы не будут учтены.
Вильнюс до 1939 года был столицей так называемой Срединной Литвы – марионеточного государства под польской эгидой, появившегося на карте после вторжения в Литву войск генерала Желиговского. После освободительного похода РККА в Польшу в сентябре 1939 года город во второй раз был передан Красной армией литовцам.
После развала СССР литовские власти встали на путь десоветизации и декоммунизации, забыв, благодаря кому им была возвращена их столица. В Литве проживает 250-тысячная польская диаспора, которая из всех польских диаспор в бывшем СССР считается наименее ассимилированной. Раз Литва признала советскую власть преступной, литовские поляки требуют считать несправедливыми имущественные решения, принятые этой властью. В частности, передачу литовской земли из рук поляков в руки литовцев. Тут литовские власти попали в собственную ловушку.
Соб. корр. ФСК
Фото: L24.lt

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