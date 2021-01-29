В Литве из ненависти к советской истории стирают память об уничтожении евреев нацистами

Республика-рекордсмен по количеству памятных знаков, прославляющих участников массовых убийств

В Вильнюсе председатель парламентской комиссии исторической памяти Валдас Ракутис, профессор и педагог, обвинил уничтоженных в 1941-1944 годах литовских евреев в сотрудничестве с нацистским и советским режимами. Обвинил также в том, что евреи уничтожали сами себя: стирали свои общины с лица земли по приказам администраций гетто. А среди литовцев причастных к организациям массовых боен не было, считает Ракутис, но оговаривается, что если кто-то и расстреливал, то этим занимались «пострадавшие от советских репрессий».

Это заявление, прозвучавшее 27 января, в международный день памяти жертв холокоста, вызвало неудовольствие аккредитованных в Вильнюсе послов Израиля и США, МИД Литвы и политсовета партии «Союз Отечества». Профессор струхнул, но обуздать скандал не удалось. В ответ каунасский еврей историк Хаим Баргман сказал неприятную правду – в Литве хотят уничтожить память о трагедии целого народа. Отношение к евреям было и остаётся в Литве государственной проблемой.

Историк из Каунаса Хаим Баргман, фото: lzb.lt

Баргман не раз отмечал, что официальный Вильнюс много лет распространяет ложь о холокосте. Историки занижают число преступлений, совершённых литовскими коллаборационистами, Европа помалкивает, а международные институты способствуют распространению антисемитских актов.

Этой же точки зрения придерживается охотник за нацистами Эфраим Зурофф, считая, что даже руководство Израиля не замечает нацистского прошлого Литвы в угоду отношениям двух стран. Зурофф отмечает «абсолютную неспособность Израиля категорически отвергнуть ложную трактовку холокоста, пропагандируемую каждым литовским правительством после распада Советского Союза». По его мнению, Литва стала лидером инициатив посткоммунистической Восточной Европы в искажении истории трагедии; Вильнюс делает это несколькими способами:

– намеренно занижает число преступлений, совершенных местными коллаборационистами;

– приравнивает коммунистов к нацистам;

– прославляет «лесных братьев», боровшихся с советским строем, даже если они уничтожали евреев.

Эти утверждения соответствуют действительности. Инстинктивная неприязнь «титульных» к евреям с годами в Литве не исчезла. Небольшая еврейская община всё чаще сталкивается с антисемитизмом. Надругательство над могилами, распространение листовок Juden Raus!, факельных шествий по государственным праздникам под лозунгом «Литва – литовцам!», восхваления нацистских преступников стали обыденностью.

Как правило, досудебные расследования этих случаев заканчивались ничем, либо Генпрокуратура спускала дела на тормозах. Так было, например, с рок-группой «Диктатура», в одной из песен у которой звучало: «Поляки все уже повешены, зарезанные русские валяются под забором, евреи уже горят в печи, только настоящие литовцы все живы».

Перемещение в гетто взрослых и детей, фото: yandex.fr

Евреи, горящие в печи – мечта литовских неонацистов и тех, кто им покровительствует. К моменту нападения Германии на СССР в Литве жило от 225 до 265 тысяч евреев, включая 13-15 тыс. беженцев из Польши, 6000 беженцев из Клайпеды и 10-12 тыс. человек на землях, переданных в состав Литвы из Белоруссии осенью 1940 года. По данным Международной комиссии по оценке преступлений нацистского оккупационного режима, общее число жертв геноцида составило от 200 до 206 тысяч человек, в том числе:

– около 190 тысяч литовских евреев; предполагается, что 80 % были убиты до 1942 года.

– от 8000 до 10 000 еврейских беженцев из Польши.

– около 5000 евреев из Австрии и Германии.

– 878 французских евреев.

Понары (Панеряй) - страшный символ холокоста, фото: zhurnal.lib.ru

В Литве при нацистах депортированных из европейских стран не распределяли по гетто, как в Польше и Белоруссии, а уничтожали сразу. Установлено, что между 25 и 29 ноября 1941 года в Каунас прибыли поезда из Берлина, доставившие 4934 еврея-уроженца Германии и Австрии. Всех тут же расстреляли.

Местное литовское население, антисемитизм среди которого очень вырос перед войной, пособничало немецким оккупантам. Это не были, как сегодня утверждают историки Валдас Ракутис и Арвидас Анушаускас, одиночки или толпа; это была «организованная сила, в том числе литовские военно-полицейские формирования, охранные батальоны». Среди основных причин массового участия литовцев в уничтожении евреев называются:

– месть пострадавших от Советской власти,

– приспособление к немецкому «новому порядку»,

– очищение «еврейской кровью» сотрудничавших с Советской властью литовцев,

– идеологический антисемитизм,

– обогащение за счёт присвоения еврейской собственности.

Литовские евреи убеждены: замалчивание этих фактов неприемлемо для государства, в котором с июня 1941 года по июль 1944 г. стёрли с лица земли почти целый народ. В 2012 году был составлен список из 2055 предполагаемых участников литовского холокоста. Материалы уже девять лет лежат под сукном. На вопросы правительству о том, что «надо что-то делать с этим списком, был получен ответ: что бы мы ни делали, евреям всё мало», рассказывает писательница Рута Ванагайте .

Рута Ванагайте и Эфраим Зурофф - охотники за исторической правдой, фото: delfy.lt

Литва – лидер по количеству памятных знаков, прославляющих участников массовых убийств. Даже глава МИД Габриэлюс Ландсбергис удивлён: «Не представляю, почему они всё ещё есть и почему должны оставаться?» Одновременно министр уводит разговор в сторону, рассуждая о необходимости «объективной исторической оценки».

Потакание неонацистам добром не закончатся, говорит Ванагайте. В Сейме Литвы уже появился законопроект, в котором утверждается: «Литовское государство не участвовало в холокосте, так как было оккупировано. Точно так же и литовский народ не мог участвовать в холокосте, так как был порабощён», – заявляет автор этой законотворческой инициативы Арунас Гумуляускас.

Памятник палачу Юозасу Крикштапонису. г. Укмерге, Литва, фото: zhurnal.lib.ru

Документ отозвали из канцелярии сейма только после массовых протестов мировой еврейской общественности, которая назвала его «финальным этапом долгих попыток обелить массовое соучастие литовцев» в убийствах 95% еврейского населения Литвы. Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт в очередной раз отметил: Литва как государство имеет прямое отношению к холокосту; к уничтожению евреев были причастны и временное правительство Литовской Республики, и литовские полицейские, и часть местного населения.

Вроде бы точки над «i» расставлены. Однако недопустимое переписывание истории продолжается. И не только в Литве, а и в Латвии, Эстонии, Польше, на Украине. И те, кто препарируют историю, одновременно рассуждают вслух о «бескомпромиссном обязательстве бороться с антисемитизмом».