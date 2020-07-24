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В Литве дефицит русскоязычных специалистов

24 июля 2020, 14:05  •  64 • В мире
Компании всё чаще ищут себе работников, владеющих русским языком
Как оказалось, в Литве существует большой дефицит русскоязычных специалистов во всех сферах экономики, такие специалисты получают преимущество на рынке труда, ведь работодатели всё чаще ищут себе работников, владеющих русским языком. Причём дефицит русскоязычных кадров есть даже в министерстве иностранных дел.
«Литва является одной из целей российских или польских инвесторов, и знание языка является большим преимуществом для успешного сотрудничества в таких проектах. На выпускников русской и польской филологии Вильнюсского университета обратили внимание представители деловых организаций, так как они ощутили нехватку сотрудников, которые не только хорошо владеют русским или польским языком, но и хорошо разбираются в культурных тонкостях российско- или польско-литовских исторических отношений»,
– сообщает пресс-служба Вильнюсского университета (VU).
По словам заведующего кафедрой русской филологии университета, доцента Павла Лавринца, 20% всех вакансий на рынке труда содержат требование о свободном владении русским языком.
«Если человек видит себя в будущем работающим в бизнесе, а ещё и способен почерпнуть знаний из смежных дисциплин по русской филологии, то, возможно, он сможет спланировать успешную карьеру с учётом экономических отношений между Литвой и Россией»,
– уверен заведующий кафедрой.
Русские в Литве являются вторым по численности национальным меньшинством после поляков, однако в стране один государственный язык – литовский.
Председатель государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис считает, что вторым государственным языком должен стать не язык национальных меньшинств, проживающих в стране, и всё равно, сколько их, а английский язык, чтобы «влиться в европейскую семью». При этом он признаёт – литовский язык не продержится и тридцати лет, если его уравнять по статусу с английским, и просто исчезнет. Тем не менее он считает, что Литва должна доказать, что она не «архаичная страна».
На литовском языке сегодня в мире разговаривают менее трёх миллионов человек. Количество их с каждым годом сокращается, молодёжь уезжает на запад и забывает родной язык, а их дети его уже не будут знать.
Ещё хуже обстоят дела с русским языком в Латвии, где постоянно возникают скандалы на эту тему, несмотря на то, что 40% населения Латвии русскоговорящие. С 1 сентября 2020 года всё среднее образование в Латвии будет переведено на латышский язык, что является нарушением прав нацменьшинств. Однако в Европе закрывают глаза на проблему, несмотря на то что правозащитники постоянно говорят о дискриминации русского населения стран Балтии.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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