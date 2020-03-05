Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Украина и США окончательно похоронят "Северный поток - 2": Гидно...
Прибалт не нужен: Россия закрыла торгпредства у незалежников (Руслан Осташко)
"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена
История о голландском десанте на Донбасс подогрела интерес к суду по делу MH17
Главная / В мире

В Литве арестован русский общественник, занимающийся сохранением памяти о Великой Отечественной войне

05 марта 2020, 17:35  •  37 • В мире
В Клайпеде после проведённых силовиками обысков задержан известный общественный деятель русскоязычной общины Литвы, директор международной организации "Ювенис", занимающейся сохранением памяти о Великой Отечественной войне и её героях, Алексей Грейчус.
О произошедшем сообщил на своей странице в Facebook литовский оппозиционный политик Вячеслав Титов, который назвал это задержание "попыткой подавить инакомыслие в Литве".
По словам бывшего депутата клайпедского городского совета, Грейчус помещён под арест не менее чем на два дня.
Шпиономания в Литве продолжается. Задержан Алексей Грейчус. Его общественная деятельность связана с сохранением памяти погибших в Великой Отечественной войне, памяти погибших пограничников в первые дни войны. Сегодняшний творящийся беспредел в нашей Литве расцениваю как попытку подавить инакомыслие, уничтожить ценности, которыми мы дорожим, а также сорвать празднование в Литве памятных дат и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, - написал политик.
Титов напомнил, что Грейчус занимался организацией шествия "Бессмертного полка", а также различных памятных мероприятий, посвящённых снятию блокады Ленинграда, освобождению узников Освенцима, началу войны 22 июня и так далее.
3 марта прокуратура Клайпеды сообщила о том, что в рамках предварительного расследования о шпионаже обыски и изъятия документов прошли сразу в нескольких литовских городах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
05 марта 2020, 09:35
Интервенцию турок в Сирию отравит русская "Гадюка": Китай предсказал Анкаре тяжёлую схватку
04 марта 2020, 22:35
"Отличные выйдут мишени": Сатановский оценил план Нидерландов отправить войска в Донбасс из-за MH17
04 марта 2020, 22:35
"Перестарались с контентом": Турки распространили новый фейк об уничтожении "Панцирь-С" - источник
05 марта 2020, 13:35
Им не скажешь, во сколько ложиться спать: Американские СМИ поразились способности русских детей собрать автомат за 27 секунд
05 марта 2020, 00:30
Поддержка за $8 млн: почему Вашингтон выделяет Киеву деньги на укрепление кибербезопасности
05 марта 2020, 04:35
Российских велогонщиков заперли на карантин в ОАЭ: У двоих подтвердился коронавирус
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2020, 13:39
Турки нанесли новое поражение русским, отобрав ключевой город Идлиба
04 марта 2020, 20:35
"Россия вышла на поле боя": В турецкой армии - стресс, в СМИ - истерия
01 марта 2020, 04:39
США жгут новыми ракетами русские танки. Жгут и промахиваются - Defense News
29 февраля 2020, 22:09
"Только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух": Кедми объяснил, как России урезонить Турцию
29 февраля 2020, 15:39
Война точно будет. Победителя определит Россия
03 марта 2020, 15:35
"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления экс-командира "Айдара"
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прекратить оккупацию" Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.