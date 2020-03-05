В Литве арестован русский общественник, занимающийся сохранением памяти о Великой Отечественной войне

О произошедшем сообщил на своей странице в Facebook литовский оппозиционный политик Вячеслав Титов, который назвал это задержание "попыткой подавить инакомыслие в Литве".

По словам бывшего депутата клайпедского городского совета, Грейчус помещён под арест не менее чем на два дня.

Шпиономания в Литве продолжается. Задержан Алексей Грейчус. Его общественная деятельность связана с сохранением памяти погибших в Великой Отечественной войне, памяти погибших пограничников в первые дни войны. Сегодняшний творящийся беспредел в нашей Литве расцениваю как попытку подавить инакомыслие, уничтожить ценности, которыми мы дорожим, а также сорвать празднование в Литве памятных дат и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, - написал политик.

Титов напомнил, что Грейчус занимался организацией шествия "Бессмертного полка", а также различных памятных мероприятий, посвящённых снятию блокады Ленинграда, освобождению узников Освенцима, началу войны 22 июня и так далее.

3 марта прокуратура Клайпеды сообщила о том, что в рамках предварительного расследования о шпионаже обыски и изъятия документов прошли сразу в нескольких литовских городах.