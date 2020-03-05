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В Литве арестован русский общественник, занимающийся сохранением памяти о Великой Отечественной войне
05 марта 2020, 17:35 • 37 • В мире
В Клайпеде после проведённых силовиками обысков задержан известный общественный деятель русскоязычной общины Литвы, директор международной организации "Ювенис", занимающейся сохранением памяти о Великой Отечественной войне и её героях, Алексей Грейчус.
О произошедшем сообщил на своей странице в Facebook литовский оппозиционный политик Вячеслав Титов, который назвал это задержание "попыткой подавить инакомыслие в Литве".
По словам бывшего депутата клайпедского городского совета, Грейчус помещён под арест не менее чем на два дня.
Титов напомнил, что Грейчус занимался организацией шествия "Бессмертного полка", а также различных памятных мероприятий, посвящённых снятию блокады Ленинграда, освобождению узников Освенцима, началу войны 22 июня и так далее.
3 марта прокуратура Клайпеды сообщила о том, что в рамках предварительного расследования о шпионаже обыски и изъятия документов прошли сразу в нескольких литовских городах.
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