В лимузине Байдена увидели загадочных незнакомцев

Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/ www.globallookpress.com

Пользователи Сети начали строить догадки по поводу личности таинственного пассажира

В лимузине, которым могут пользоваться лишь первые лица Соединенных Штатов, включая президента, появились загадочные пассажиры. Соответствующую видеозапись опубликовал в социальных сетях один из журналистов.

Мужчина выложил видео, на котором можно заметить, что по одной из жилых улиц Вашингтона проезжает солидный президентский кортеж. После нескольких джипов выехали два лимузина, один из которых принадлежит президенту Соединенных Штатов.

Так, автор ролика обратил внимание на то, что сидящий на пассажирском сиденье человек, который, предположительно, располагался на президентском месте, поднял руку, поприветствовав собравшихся. Мужчина же заявил в своем телеграм-канале, что это был явно не президент.

В комментариях под видеозаписью некоторые предположили, что на пассажирском сиденье мог находится глава института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Остальные же принялись шутить, что таинственным пассажиром был комедийный актер Джим Керри.

В конце видео автор заявил, что не считает Байдена "своим президентом", так как не собирается поддерживать "сынков-наркоманов".

Позднее журналист выложил снимки с видеозаписью. Тем не менее, ответить на вопрос о том, присутствовал ли среди пассажиров сам Байден, невозможно.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о президентском лимузине Джо Байдена. Речь идет о десятитонном автомобиле Cadillac One, который решили установить на базе внедорожника. Толщина кузова "зверя" составляет 15-сантиметров, сам президент махает рукой гражданам через утолщенное пуленепробиваемое стекло в 10 сантиметров.