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В либеральном Питере Путин набирает больше, чем в Москве

18 марта 2018, 23:09  •  83 • Политика
Крым почти единогласно проголосовал за действующего президента России.
Результаты выборов все-таки могут удивить. По официальным данным ЦИК, на данный момент в Санкт-Петербурге, по предварительным подсчетам, 79% голосов отдано за Владимира Путина.
Парадокс заключается в том, что ранее на выборах президента именно в этом городе всегда были наиболее сильны либеральные настроения, результаты кандидата от власти были заметно ниже. В 2018 году на данный момент Владимир Путин набирает в Питере больше, чем в Москве.
Интересные данные пришли из Крыма и Севастополя. Здесь действующий глава государства заручился поддержкой 91,7 и 92% голосов избирателей. По данным экзитполов, Путин набрал в Татарстане 80,9%.

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