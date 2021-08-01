В лесных пожарах Турции обнаружили уязвимость для России

Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции. "Россия находится в не менее уязвимом положении", - предупредили в Сети.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о задержании подозреваемого в поджогах леса на юге страны, где расположена курортная зона. Есть неподтверждённая информация, что задержанный - это курд и член Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией.

О том, что лесные пожары вблизи курортов могут быть делом рук людей, власти Турции заподозрили на этой неделе. Главным аргументом в пользу этой версии стало то, что огонь охватил леса одновременно во многих местах. Вскоре после этого был задержан первый подозреваемый.

Ещё один прекрасный пример войны будущего, точнее настоящего. Война внутри себя, информационная раскачка, паника среди населения,

- комментирует ситуацию Telegram-канал "Старше Эдды".

Его автор отмечает, что для наведения хаоса в стране не понадобились ни танки, ни ковровые бомбардировки. Злоумышленники всего лишь воспользовались "благоприятными факторами" и смогли нанести ущерб на миллиарды долларов при минимуме вложений. И это не считая того, в каком напряжении оказались экстренные службы страны.

В данном случае не стоит так уж сильно злорадствовать над Анкарой. Россия находится в не менее уязвимом положении, достаточно посмотреть новости последних дней, больше напоминающие фронтовые сводки,

- указывает автор Telegram-канала.

Напомним, что потушенный с большим трудом лесной пожар в турецком курортном городе Бодрум разгорелся вновь спустя всего сутки. Городские власти были вынуждены объявить эвакуацию туристов и местных жителей.