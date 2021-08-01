|
В лесных пожарах Турции обнаружили уязвимость для России
01 августа 2021, 05:15 • 139 • Политика
Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции. "Россия находится в не менее уязвимом положении", - предупредили в Сети.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о задержании подозреваемого в поджогах леса на юге страны, где расположена курортная зона. Есть неподтверждённая информация, что задержанный - это курд и член Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией.
О том, что лесные пожары вблизи курортов могут быть делом рук людей, власти Турции заподозрили на этой неделе. Главным аргументом в пользу этой версии стало то, что огонь охватил леса одновременно во многих местах. Вскоре после этого был задержан первый подозреваемый.
- комментирует ситуацию Telegram-канал "Старше Эдды".
Его автор отмечает, что для наведения хаоса в стране не понадобились ни танки, ни ковровые бомбардировки. Злоумышленники всего лишь воспользовались "благоприятными факторами" и смогли нанести ущерб на миллиарды долларов при минимуме вложений. И это не считая того, в каком напряжении оказались экстренные службы страны.
- указывает автор Telegram-канала.
Напомним, что потушенный с большим трудом лесной пожар в турецком курортном городе Бодрум разгорелся вновь спустя всего сутки. Городские власти были вынуждены объявить эвакуацию туристов и местных жителей.
Подпишитесь на нас
139
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июля 2021, 17:50
|
27 июля 2021, 06:05
|
25 июля 2021, 11:55
|
28 июля 2021, 02:15
|
30 июля 2021, 03:45
|
31 июля 2021, 04:30
|
25 июля 2021, 16:30