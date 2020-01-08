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В ЛДПР оправдались за раздачу Жириновским денег "крепостным и холопам"

08 января 2020, 01:54  •  46 • Политика
В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам". "СМИ вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими", - оправдались в пресс-службе партии.
В ЛДПР оправдались за раздачу денег "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам", которую устроил лидер партии Владимир Жириновский в воскресенье, 5 января, на Красной площади. По словам пресс-службы партии, СМИ полностью исказили смысл и суть произошедшего.
Речь идёт о видео, в котором Жириновский раздает денежные купюры и чебуреки собравшимся вокруг него людям. При этом он обращался к людям из толпы как к "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам". Ролик вызвал широкий резонанс в соцсетях.
"Они вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими", - прокомментировали случившееся в пресс-службе ЛДПР.
Там отметили, что даже в том фрагменте, что растиражировали СМИ, видно, что никто не возмущён и не обижен. Напротив, люди лишь благодарили Жириновского и просили задержаться ещё, подчёркивают в пресс-службе. Также там добавили, что лидер ЛДПР всегда готов материально помогать нуждающимся.
Напомним, что в преддверии Нового года Жириновский предложил ввести в России должность вице-президента. По мнению Жириновского, такая мера позволит "разгрузить главу страны", пишет Nation News.

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