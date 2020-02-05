В ЛДПР назвали фейком переписку Жириновского с депутатом Верховной рады

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной рады Ильей Кивой. Об этом заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь политика Александр Дюпин.

«Это фейк», — подчеркнул Дюпин в интервью «Федеральному агентству новостей».

Представитель Жириновского добавил, что депутат даже не знает, кто такой Илья Кива, и не пользуется мобильным телефоном, сообщает телеканал «360». Поэтому ему невозможно написать.

Ранее в Сети появилось видео, в котором Кива переписывается с контактом, подписанным «Жирин...Владимир Вольфович». Сначала украинский парламентарий осведомился о состоянии здоровья российского политика, а затем якобы жаловался ему на правительство Алексея Гончарука. По словам Кивы, с текущим составом правительства «невозможно восстановить экономику и взаимоотношения (с Россией. — Ред.)».

2 февраля Жириновский рассказал «Известиям», что внесет в Госдуму проект закона о выплатах для домохозяек, у которых больше трех человек в семье.