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В ЛДПР назвали фейком переписку Жириновского с депутатом Верховной рады

05 февраля 2020, 06:09  •  80 • Политика
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной рады Ильей Кивой. Об этом заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь политика Александр Дюпин.
«Это фейк», — подчеркнул Дюпин в интервью «Федеральному агентству новостей».
Представитель Жириновского добавил, что депутат даже не знает, кто такой Илья Кива, и не пользуется мобильным телефоном, сообщает телеканал «360». Поэтому ему невозможно написать.
Ранее в Сети появилось видео, в котором Кива переписывается с контактом, подписанным «Жирин...Владимир Вольфович». Сначала украинский парламентарий осведомился о состоянии здоровья российского политика, а затем якобы жаловался ему на правительство Алексея Гончарука. По словам Кивы, с текущим составом правительства «невозможно восстановить экономику и взаимоотношения (с Россией. — Ред.)».
2 февраля Жириновский рассказал «Известиям», что внесет в Госдуму проект закона о выплатах для домохозяек, у которых больше трех человек в семье.

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