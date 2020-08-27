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В Латвии заявили об "очень безжалостных изнасилованиях" в Белоруссии

27 августа 2020, 22:50  •  97 • В мире
Вслед за слухами о якобы "десятках убитых" во время протестов в Белоруссии появились новые. Так, латышская общественница, директор центра Marta Илута Лаце заявила о якобы "очень безжалостных изнасилованиях" в республике.
Заявление латышской общественницы прозвучало во время виртуального заседания комиссии по иностранным делам. В частности, обсуждался вопрос финансирования белорусской оппозиции.
Как сообщает bb.lv, общество "Латвийская платформа сотрудничества развития" намерено потратить 52,8 тысячи евро на юридическую помощь "пострадавшим от репрессий". Среди получателей и центр Marta. Ей достанется, как предполагается, 9,5 тысячи евро "на психологическую и медицинскую помощь".
Любопытный момент: именно директор этого центра Илута Лаце внезапно заявила о том, что в республике якобы были безжалостные сексуальные надругательства.
"Происходили очень безжалостные изнасилования", - заявила директор Marta.
Однако далее распространяться на эту тему не стала, лишь заметив, что её центр собирает информацию от белорусских психологов. Но опять же, не называя их.
Отсутствие конкретики по столь серьёзному обвинению вызывает не только недоумение, но и сомнение в том, что такое происходило на самом деле. Особенно если учесть, что ранее в соцсетях была обнародована разоблачающая провокаторов переписка. В частности, буквально до евро расписывалось, сколько организаторы провокаций против белорусских властей готовы платить так называемым "жертвам изнасилования" лишь за признание под видеозапись. Речь, напомним, шла о 2500 евро.

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