В Латвии завершена реконструкция третьей авиабазы НАТО

Все авиабазы стран Балтии являются собственностью альянса

На территории Прибалтики Североатлантический альянс подготовил уже третий аэродром для базирования современных военных самолётов, в том числе и оснащённых ядерным вооружением.

Речь идёт об авиабазе в Лиелварде (Латвия), которая была построена ещё во времена Советского Союза, тогда она была одной из самых крупных в прибалтийских республиках. А после вхождения Латвии в НАТО авиабазу приспособили для штурмовиков А-10, вертолётов UH-60 Black Hawk и беспилотников MQ-1 Predator. Реконструировать базу начали пять лет назад – в 2016 году, в конце октября реконструкцию завершили, и сегодня в Прибалтике появился ещё один, третий, модернизированный военный аэродром, способный принимать самолёты альянса в любое время суток и при любых погодных условиях, сообщает латышское интернет-издание BB.lv.

И хотя у стран Балтии нет своих истребителей, на аэродроме в Лиелварде постоянно несут дежурство четыре истребителя альянса.

Кроме того, авиабаза Лиелварде теперь будет запасным аэродромом для всех самолётов союзнических сил в регионе, а уже в ноябре туда прибудут истребители F-16 из Дании.

Длина взлётно-посадочной полосы обновлённой авиабазы около 3000 метров, что позволяет принимать любые самолёты Пентагона и НАТО.

«Налицо новые шаги Североатлантического альянса по усилению своего военного присутствия в непосредственной близости от границ Российской Федерации... По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе»,

– прокомментировала появление третьей авиабазы НАТО в Прибалтике официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ещё одна авиабаза в регионе – Эмари в Эстонии, также бывший советский военный аэродром. Вложив деньги в реконструкцию Эмари ($68 млн), Пентагон получил и полный контроль над военным объектом. В Таллине даже подготовили закон, согласно которому Эстония предоставляет американским военным беспрепятственный доступ на авиабазу Эмари, на свой Центральный полигон и в военный городок Тапа, здания и сооружения которых передаются в пользование военным США.

Речь идёт о беспрепятственном доступе не только военных, но и вооружения, независимо от количества транспортных средств, то есть разместить на всех трёх авиабазах в Прибалтике НАТО может столько военных самолётов, сколько там поместится.

«Владение самостоятельной боевой авиацией, к сожалению, не по силам нашему государству. Однако способность ВВС Эстонии быстро и эффективно привлечь самолёты союзников к операциям в нашем регионе обеспечит нам крепкую защиту»,

– говорил по этому поводу полковник ВВС Эстонии Яак Тариен ещё несколько лет назад, когда реконструкция авиабазы только начиналась.

Российские же военные специалисты считают, что истребители НАТО могут долететь с эстонской базы до границ России буквально за несколько минут.

Третья прибалтийская авиабаза, приспособленная под нужды альянса, находится под Шяуляем в Литве и называется Зокняй. Её реконструкция (опять же за деньги американских налогоплательщиков) была окончена в прошлом году, и уже в конце 2020 года там начал работать немецкий центр контроля за воздушным пространством Прибалтики.

Подготовив три военные авиабазы в непосредственной близости от российских границ, страны Балтии и весь коллективный Запад не устаёт при каждом удобном случае напомнить о военной угрозе со стороны России.