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В Латвии засудили радиостанцию за интервью с Жириновским

05 ноября 2020, 20:25  •  47 • Политика
Фото: pixabay.com
Рига заявляет, что журналисты позволили гостю сделать антигосударственные высказывания
Совет Латвии по электронным СМИ принял решение о вынесении штрафа в отношении местной радиостанции Baltkom из-за эфира с Владимиром Жириновским. Ведомство не стало называть причину такой меры, ограничившись заявлением о том, что слова российского политика несут угрозу безопасности Латвии, а также не соответствуют исторической действительности.
В выпуске от 8 июля глава фракции ЛДПР заявил о том, что легитимность выхода прибалтийского государства из состава СССР в 1920 году стоит под большим вопросом. Также политик сообщил о мифе "оккупации" страны Советской Россией, о чем сообщили в совете.
В ведомстве пояснили, что интернет-СМИ, в соответствии с латвийским законодательством, обязано обеспечить плюрализм мнений. Представитель издания при этом должен отреагировать на заявления приглашенного гостя, если в них содержится антигосударственный настрой, передает "Спутник Латвия".
Латвийский политолог Кристиан Розенвалдс довольно эмоционально отреагировал на решение регулятора. В своем заявлении в "Фейсбуке" он сообщил, что в таком случае свобода слова в Латвии сводится лишь к тому, что каждый журналист обязан высказывать единственно правильное мнение.
Решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовать радио Baltkom является ошибочным, близоруким и...
Опубликовано Vjačeslavs Dombrovskis - Вячеслав Домбровский Четверг, 5 ноября 2020 г.
Сумма штрафа составила 8 тысяч евро.
Не так давно советник президента США Скотт Атлас публично извинился за интервью телеканалу RT, заявив о том, что стал жертвой обмана.

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