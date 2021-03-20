В Латвии запретили трансляцию новостей на русском языке

Телеканал просил разрешить информировать русскоязычных граждан о ситуации с пандемией

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) своим решением запретил трансляцию новостей на русском языке в эфире LTV7 на Первом балтийском канале (ПБК). Об этом сообщил представитель Национального совета Янис Эглитис.

Руководство Первого балтийского канала ранее обратилось в NEPLP с просьбой разрешить транслировать новости, выходящие в эфире программы LTV7 на русском языке, объясняя это тем, что в условиях пандемии необходимо информировать и русскоязычных жителей страны о том, какие ограничения вводятся в связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной в стране.

При этом Эглитис отметил, что у NEPLP нет никаких претензий к самому телеканалу ПБК, который действует на законных основаниях. По его мнению, отказ является «стратегической ошибкой и недальновидным действием со стороны NEPLP». Ведь кроме информирования «национальных меньшинств» о ситуации с пандемией и о том, как проходит вакцинация, LTV7 мог бы значительно повысить свои рейтинги, включив в трансляцию русскоязычные передачи, отметил представитель Национального совета. Тем более, что у Первого балтийского канала после закрытия программы «Латвийское время» нет новостных программ не только на русском, но и на латышском языке.

Однако в Национальном совете было проведено голосование по этому вопросу, итогом которого и стал отказ.

Глава NEPLP Иварс Аболинш уверяет, что за этим отказом нет никакой политики или ущемления прав русскоязычных граждан страны, отказали Первому балтийскому каналу совсем по другой причине. Он напомнил, что не так давно ПБК был оштрафован на 16 тысяч евро за то, что в его эфире прозвучала недостоверная информация о Covid-19. А всего этот телеканал наказывали штрафами четыре раза.

«Передавать контент общественного медиа, которому доверяют, этому коммерсанту в такой ситуации не представляется возможным. Но при этом мы продолжаем искать решение, чтобы созданный на языках нацменьшинств контент LTV7 был предоставлен максимально широкому количеству зрителей»,

– пообещал Аболиньш.