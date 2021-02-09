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В Латвии закрыли ещё один телеканал – «Россия РТР»

09 февраля 2021, 06:25  •  55 • В мире
«Они давно подбирались к российскому телевидению»
В Латвии решили запретить ретрансляцию ещё одного российского телеканала – пока сроком на год.
В понедельник, 8 февраля, состоялось заседание Национального совета по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP), на котором было принято решение о запрете сроком на один год ретрансляции телеканала «Россия РТР» на территории Латвии. Запрет вступит в силу уже с 15 февраля
«Мы своё информационное пространство всегда защищали, защищаем и будем защищать»,
– заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш.
Он пояснил, что ещё в июле прошлого года Национальный совет начал процедуру ограничения ретрансляции этого телеканала, поскольку там решили, что программы «России РТР» нарушают «третий и четвёртый пункты статьи 26 Закона об электронных СМИ, запрещающие разжигать ненависть и призывать к войне».
Глава Нацсовета напомнил, что 10 июля 2020 года в программе «60 минут» Петра Порошенко назвали «террористом», что недопустимо. В NEPLP не сомневаются, что это и есть «разжигание ненависти». Ещё одно нарушение произошло в сентябре прошлого года, когда в этой же программе бывшие республики Советского Союза были названы «неудавшимися странами», в частности «речь шла и о странах Балтии», отметил Аболиньш.
На прошедшей неделе NEPLP попытался обсудить данные факты с представителями телеканала «Россия РТР», однако российская сторона «не поняла всей серьёзности ситуации», заявив, что подобные высказывания всего лишь «демонстрируют разнообразие мнений».
Своё решение NEPLP принял после того, как крупнейший латышский кабельный оператор Tet прекратил своим решением ретрансляцию пяти российских телеканалов, посчитав их «вредными для граждан Латвии».
«Решение прекратить ретрансляцию российских телеканалов нельзя назвать коммерческим. Это решение политической элиты страны. Они давно подбирались к российскому телевидению, дебаты шли в течение последних десятилетий (подчёркиваю: десятилетий!)»,
– считает экс-депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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