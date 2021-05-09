В Латвии закрыли доступ к памятнику освободителям в День Победы

Латвийская полиция закрыла прямой доступ к памятнику освободителям Риги в День Победы. У пришедших сюда людей забирают цветы, после чего букеты к монументу несут сотрудники местного предприятия.

В Риге перекрыли прямой доступ к памятнику освободителям города, куда люди приносят цветы в День Победы в Великой Отечественной войне.

Доступы к памятнику закрыла полиция. Всем пришедшим сегодня к монументу сообщают, что цветы они могут оставить лишь на специальных столах перед входом. А затем к монументу их отнесут рабочие предприятия "Ригас межи".

Утром 9 мая у памятника собрались несколько сотен человек. Многие не понимают, почему не могут лично оставить цветы в память о героях войны. Однако, как сообщает агентство BNS, акция проходит мирно - конфликтов с полицией не возникает. В целом же, сотрудники правоохранительных органов призывают всех разойтись, а ещё не дошедших до места вовсе не приходить с учётом эпидемиологической ситуации.

К слову, накануне президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна не имеет отношения к Великой Отечественной войне. Мол, латыши вовсе не принимали участия в боевых действиях. А те, что принимали, делали это "за свои цели в составе чужих армий". Высказывание Левитса звучало как минимум неоднозначно.