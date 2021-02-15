В Латвии выявят спутниковые тарелки, транслирующие Россию

Латвийским властям приходится придумывать всё новые и новые запреты

После того, как Россия настоятельно призвала ОБСЕ обратить внимание на закрытие российских телеканалов в Латвии, в ОБСЕ заверили, что внимательно следят за ситуацией в этой стране.

«Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ напоминает странам-участницам ОБСЕ о необходимости сохранять плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с имеющими отношение к теме международными стандартами и обязательствами ОБСЕ»,

– говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру, которая подчеркнула, что внимательно следит за ситуацией в Латвии и находится на постоянной связи с властями.

Однако напоминание о плюрализме со стороны ОБСЕ не помогло – в Латвии приняли новое решение. Запретив ретрансляцию российских телеканалов, власти Латвии понимают, что сегодня существует множество способов этот запрет обойти, приходится запрещать всё больше и больше. Так, рижская управа уже сообщила, что с помощью дронов будут отслеживаться все спутниковые тарелки на фасадах домов, а также новые кабельные провода на крышах домов. Всех, кто смотрит запрещённые телеканалы, будут штрафовать в соответствии с постановлением правительства от 4 февраля сего года.

Впрочем, Национальный совет по СМИ (NEPLP) категорически отрицает, что принятое решение является политическим, но в то же время уже обратился к компании YouTube с требованием заблокировать российские каналы в интернете для латышских пользователей. Следом взялись и за спутниковое телевидение.

По мнению профессора Рижского университета имени Страдиня, медиа-эксперта Сергея Крука, такая активная борьба с телевизионными передачами в современную эпоху развития технологий не имеет никакого смысла.

«Они искренне верят, что если будут дозировать информацию, то это повлияет на умы и на практики. Они не затрудняют себя доказательной базой. И всё это красной нитью проходит через политические документы. И нет индикаторов – чего мы должны добиться, закрыв такие каналы. Докажите, что экономика грохнулась потому, что они Соловьёва смотрят»,

– заявил профессор Рижского университета имени П. Страдиня, медиа-эксперт Сергей Крук в эфире программы «Личное дело» на LTV7.

Тем временем городская управа Риги предупреждает – к активным мерам приступят сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в Латвии, вначале будет обследован центр Риги, потом спальные районы.