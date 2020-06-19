В Латвии вышли на защиту георгиевской ленточки

«Нельзя бесконечно совершать преступления против собственной истории»

В четверг, 18 июня, в Риге у здания Сейма прошёл пикет в защиту георгиевской ленты, которую депутаты намереваются запретить на законодательном уровне. Пикет прошёл под девизом: «Запретить дураков в Сейме!»

Митингующих было немного – около сорока человек, в руках у них были плакаты «Запретить запрещать!», «Запретить дураков, иначе они всё запретят!», изображение тигра с надписью «Попробуй меня запретить!» и многочисленные георгиевские ленточки.

В ходе митинга выступали правозащитники, преподаватели, историки, политики, журналисты. Из Сейма же к митингующим вышел лишь один депутат – Артусс Кайминьш.

Глава Латвийского антинацистского комитета Иосиф Корен возмущён тем, что в стране много действительно важных проблем, однако Сейм занимается рассмотрением и принятием пустых и глупых законов.

«Очевидно, запрет георгиевской ленточки очень поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса, поднимет экономику и остановит демографический кризис»,

– отметил Корен.

Президент Балтийского географического общества Илгартс Зейбертс напомнил, что полковники Фридрих Бриедикс и Оскарс Калпакс – основатели Латвийского государства – были награждены российскими орденами Святого Георгия.

«Сегодня георгиевская ленточка – это то, что объединяет латышей, русских и белорусов, это символ нашей общей борьбы с нацистской Германией»,

– уверен Зейбертс.

Присутствовал на митинге и историк Александр Филей, находящийся в настоящее время под следствием за «отрицание советской оккупации». По его мнению, георгиевская ленточка – это олицетворение Победы над «коричневой чумой ХХ века».

«Поэтому позор за беспамятство тем странам, которые запретили георгиевскую ленточку. И желаю ума нашим депутатам, чтобы у них проснулся голос совести. Чтобы они поняли, что нельзя бесконечно совершать преступления против собственной истории»,

– заявил в своём выступлении историк.

А общественный активист Виктор Ёлкин уверен: запрет георгиевской ленточки – это проверка на то, насколько далеко власти могут зайти в своих запретах русского языка, памятников, символов.

Дело в том, что представители большинства фракций Сейма Латвии не согласны запрещать георгиевскую ленточку. На запрете настаивают лишь две национал-радикальные партии, однако партии эти достаточно многочисленные, в результате получается почти равное количество голосов «за» и «против». Если же часть депутатов дрогнет перед нацистами, тогда расклад в парламенте может измениться.

«Но если вдруг георгиевскую ленту запретят в Латвии, то вместо неё появится красный флажок или одежда чёрно-жёлтого цвета. Если заставят выбросить флаги и снять одежду, то найдётся и другой ответ. Потому что память не убить. Мы настроены настолько решительно, что этот запрет не сработает. В любом случае мы его обойдём и будем использовать символы Великой Победы»,

– заявил журналистам один из организаторов митинга Мирослав Митрофанов.