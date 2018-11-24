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В Латвии второй раз за год задержали русскоязычного журналиста Алексеева

24 ноября 2018, 02:39  •  57 • Политика
Полиция безопасности Латвии задержала члена правозащитного движения «Конгресс неграждан» русскоязычного журналиста Юрия Алексеева. Отметим, что в декабре прошлого года его уже задерживали по обвинениям в разжигании национальной розни. Таким образом, это уже второй для Алексеева эпизод пребывания под стражей за год.
По словам адвоката задержанного Иммы Янсоне, по истечении 48 часов после задержания полиция должна будет или потребовать помещения Алексеева под арест, или отпустить его на свободу. В последнем случае журналист и правозащитник выйдет на свободу в воскресенье, 25 ноября.
«Пока он находится в статусе лица, в отношении которого возбужден уголовный процесс по двум статьям уголовного закона - деятельность, направленная против Латвии, и помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии», - пояснила Янсоне. Юрист также добавила, что считает, что ее подзащитный был задержан за его деятельность в качестве журналиста.
В конце прошлого года Юрия Алексеева задержали по обвинению в публикации комментариев, призывающих к национальной розни. Впоследствии латвийские правоохранители также заявили, что при обыске в его квартире нашли боеприпасы и детскую порнографию. Журналист был отпущен на свободу под подписку о невыезде из Латвии.
Слова адвоката Янсоне передает ТАСС.

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