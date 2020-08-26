В Латвии всё больше тех, кто позитивно относится к России

Каждый второй житель Латвии относится к России положительно

Несмотря на постоянные заявления правительств стран Балтии «об угрозе с востока» и на регулярные предупреждения о скором нападении России, социологический опрос, проведённый в августе агентством SKDS показал, что отношение граждан Латвии к России с каждым годом улучшается.

Во время опроса латышам предлагали ответить на вопрос – положительно или отрицательно они относятся к своему восточному соседу. На удивление каждый второй житель Латвии (50%) оценил своё отношение к России как положительное. Год назад положительно оценивали Россию 47%, а в 2014 году – 45% опрошенных.

Однако достаточно и тех, кто негативно относится к России – таких среди опрошенных оказалось 39%. Ещё 11% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Меняется и оценка латышами Соединённых Штатов – также несмотря на то, что и власти, и СМИ Латвии постоянно рассказывают, как американские военные «защищают» маленькую Латвию от нападения «российского агрессора». Казалось бы, всё должно быть наоборот. Но нет – в этом году 46% опрошенных латышей заявили, что в целом относятся к Соединённым Штатам негативно. В прошлом году негативно относились к США 37% респондентов. Нынешний показатель – это рекорд негативного отношения к США за все годы проведения социологических исследований.

Положительно воспринимают Соединённые Штаты 43% опрошенных, в прошлом году таких было на 4% больше – 47%. Самая высокая оценка США была в 2010 году – 57% респондентов тогда положительно оценили своё отношение к этой стране.

Ранее социологическое агентство SKDS проводило опрос с целью выяснить отношение жителей Латвии к Евросоюзу. Согласно данным опроса, 72% респондентов в Латвии положительно относятся к ЕС, это стало рекордно высоким показателем положительного отношения к Европейскому союзу с самого начала исследований, которые начались в 2008 году. Негативно к ЕС относится лишь 21% респондентов.

По мнению политолога, преподавателя Балтийской международной академии Михаила Родина, общественное мнение – вообще явление слишком непостоянное и колеблется в зависимости от внешних факторов.

«Идёт оценка происходящих событий, среди которых прошедший референдум в России, ну и, конечно, абсолютно такая нейтрально-вежливая позиция России по отношению к событиям в Белоруссии. Я думаю, что отсюда рост позитивного отношения к России»,

– прокомментировал Родин результаты опроса в интервью интернет-изданию Baltnews.

Он отметил, что позиция невмешательства России во внутренние дела Белоруссии слишком наглядно контрастирует с позицией правительств стран Балтии, которые не могут и дня прожить, чтобы не сделать попытку вмешаться в белорусские события, причём даже не скрывая своей заинтересованности.

Напомним, в Латвии 10% населения не являются гражданами, из них 65,5% – этнические русские. 10% населения – это более 216 тысяч человек.

При том, что 40% населения страны являются русскоговорящими, в Латвии идёт постоянная борьба с русским языком.