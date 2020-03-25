В Латвии всё больше безработных и всё меньше лимонов

Рост безработицы на порядок опережает рост эпидемии

В Латвии наряду с ростом количества заражённых коронавирусом растёт и количество безработных. Во вторник стало известно о планах ещё десяти латвийских предприятий уволить своих работников в связи с нарастанием эпидемии и остановкой производств. Речь идёт о более чем 1600 человек, которые пополнят армию безработных.

В Латвии каждый день закрываются предприятия в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортные компании, оптовые и розничные торговые предприятия. На 23 марта в стране уже уволено почти 60 тысяч человек, с 18 марта начались массовые увольнения, когда на улице оказываются более тысячи человек ежедневно.

При этом все уволенные не могут выехать из страны в поисках работы в связи с закрытием границ, а в Латвии и в хорошие времена найти работу было непросто.

По мнению же директора Центра контроля и профилактики заболеваний Латвии Юрия Перевощикова, количество заразившихся коронавирусом в Латвии, как и в других странах, будет расти. На 24 марта в стране зафиксировано 197 подтверждённых случаев коронавируса, из которых один человек выздоровел.

В Минздраве Латвии уверяют, что запаса тестов для диагностики коронавируса в стране хватит надолго, в настоящее время выделены деньги на покупку ещё 20 тысяч комплектов тестов, которые, кстати, постоянно растут в цене.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле, выступая в эфире «Латвийского радио», отметила, что предприниматели не упускают случая нажиться за счёт распространения эпидемии, поднимая цены на предметы первой медицинской необходимости чуть ли не каждый день. Тем не менее, правительство уже закупило всё необходимое, успокоила граждан министр.

Последствия карантинных мер заметны и в латышских магазинах – проблемы с поставками продуктов дают о себе знать. Всего за пару недель стали дефицитными товарами цитрусовые, овощи, фрукты, чеснок.

«Очень большие проблемы с поставками. У многих фирм, которые этим занимаются, большие проблемы, потому что привезти продукты сейчас сложно. Цены на транспорт выросли в 2 раза или даже больше. В последние дни нормализовалась ситуация на границе с Польшей. Но ещё на прошлой неделе фуры стояли по 3-4 суток, очередь была в 50 км»,

– рассказал председатель правления Латвийской ассоциации торговцев фруктами и овощами Улдис Яунземс в эфире радио Baltkom. И посоветовал латышам, если они увидят лимоны – покупать, потому что это «последние лимоны в ближайшее время».

Президент Латвии, обращаясь конкретно к латышам, а не ко всем гражданам своей страны, заявил, что пережить эпидемию среди прочих немногих смогут именно латыши в силу своей дисциплинированности.

«Вместе мы все, латыши, эту ситуацию преодолеем определённо. И, принимая во внимание особенности нашей нации – самодисциплину и возможность самоорганизации, мы, я думаю, это сделаем лучше, чем остальные. Я в этом уверен»,

– оптимистично заявил президент в эфире телевидения «Панорама».