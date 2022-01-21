В Латвии военные из Канады тренируют боевую группу НАТО в ожидании "вторжения России"

Глава боевой группы НАТО из Канады рассказал о тренировках в ожидании "вторжения России".

В Латвии создана боевая группа из военнослужащих НАТО в составе 1000 человек, которая должна оказать сопротивление в случае вторжения России.

Об этом рассказал канадскому изданию Global News подполковник Дэн Ришел. По его словам, основу подразделения составляют 350 канадских военнослужащих. В группу также входят военнослужащие и техника из 9 стран альянса, включая Польшу, Испанию, Италию и Чехию. Группа военных дислоцирована примерно в 30 км от Риги. Канада направила в Латвию всего около 500 военнослужащих - с 2017 года.

По словам подполковника, боевая группа создана специально из-за "угрозы вторжения России".

Вклад Канады - это в основном пехота с бронетехникой, другие партнёры предоставили танки, артиллерию и другую технику,

- рассказал военный.

Аналогичные боевые группы во главе с Великобританией, Германией и США созданы в Эстонии, Литве и Польше соответственно. Канада будет руководить миссией в Латвии как минимум до марта 2023 года.

Боевые группы НАТО созданы для "сдерживания" "агрессии России", командование полагает, что в случае войны они будут разбиты, однако позволят продержаться до подхода основных сил НАТО, утверждает военный обозреватель.