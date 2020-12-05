В Латвии устроили облаву на русских журналистов

В МИД России напомнили о необходимости выполнения международных обязательств по обеспечению свободы слова

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии обвинила журналистов, чьи материалы публиковались на российских интернет-порталах Baltnews и Sputnik Латвия, в «нарушении режима санкций Евросоюза».

По крайней мере, шестеро журналистов были задержаны, в их домах прошли обыски, были изъяты средства связи и техника.

Всех задержанных допросили и отпустили под подписку о невыезде.

В СГБ пояснили, что обыски и допросы были проведены «в рамках уголовного процесса, начатого 16 января 2020 года по статье 84 Уголовного закона, часть первая: о нарушении санкций, введённых Евросоюзом и другими международными организациями, и национальных санкций, введённых Латвией».

В данном случае идёт речь конкретно о персональных санкциях в отношении генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва в 2014 году. В Риге уверены, что персональные санкции в отношении Киселёва должны распространяться и на всю медиагруппу, которую он возглавляет, и с которой связаны интернет-издания Baltnews и Sputnik.

То есть, журналистов обвиняют в нарушении санкционного режима, потому что они работают на издания, которые связаны с медиагруппой, которую возглавляет Киселёв, в отношении которого и были введены санкции – вот такая получается логика по-латышски. При этом МИА «Россия сегодня» как юридическое лицо не значится ни в одном санкционном списке.

«Сегодня сотрудники Службы госбезопасности Латвии провели у меня дома и в офисе обыск с изъятием всевозможных устройств и носителей. Пришлось заехать и в СГБ на первый допрос. Общение заняло полный рабочий день – 8 часов»,

– написал в социальной сети бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев.

По словам журналиста Аллы Березовской, в доме которой также провели обыск, «в Латвии идёт облава на русских журналистов».

«Мы уже на свободе – со статусом «подозреваемые». Всем инкриминируется нарушение санкций ЕС против России. Да, именно так – санкции нарушили журналисты, публикуя статьи на российском портале Baltnews! А причем здесь портал и ЕС? Никаких санкций против Baltnews никто не применял! Даже против «Россия сегодня» Евросоюз абсолютно ничего не имеет. Ни-че-го! Претензии были лишь к главному шеф-редактору Дм. Киселёву»,

– прокомментировала она обыски и допросы.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что задержание русскоязычных журналистов Латвии является «карательной акцией с русофобским подтекстом».

«Ссылка на нарушение коллективом Sputnik Латвия режима «санкций» Европейского союза категорически неприемлема. Данные рестрикции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Д. К. Киселёву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Надеемся также, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и в ходе своей дальнейшей работы укажет Латвии на неприемлемость подобных нападок на СМИ, а также на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова. Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны Евросоюза»,

– говорится в сообщении МИД РФ.

А в Риге прошёл пикет против задержания журналистов, организованный партией «Русский союз Латвии» (РСЛ).

«В Латвии начался очередной этап политических преследований, возбуждено уголовное дело Полицией безопасности. Несколько журналистов обвиняются, в их числе два помощника депутата Европарламента, которые мне помогают со связями со СМИ. Это грубое нарушение права на свободу слова. Это преследование с запугиванием людей»,

– заявила в своём выступлении во время пикета депутат Европарламента от Латвии и лидер РСЛ Татьяна Жданок.