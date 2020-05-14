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В Латвии спохватились и возмутились цветами у памятников в День Победы

14 мая 2020, 12:55  •  107 • В мире
В том, что у памятников много цветов, обвинили полицию
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш неожиданно потребовал от главы МВД отчёта о том, как работала полиция 9 мая. По мнению премьер-министра, полиция работала плохо, так как многие жители Латвии, не обращая внимания на карантин, пошли с цветами к памятникам советским солдатам и к мемориалу Освободителям Риги.
Казалось бы, карантин исполнит самую заветную мечту латышских националистов – отменить на День Победы все торжественные мероприятия. Мероприятия, конечно, отменили, но, как оказалось, тысячи и тысячи жителей Латвии всё равно пошли с цветами отдать дань памяти воинам-освободителям.
Глава МВД Сандис Гиргенс подробно объяснил премьеру, что происходило 9 мая.
«Режим чрезвычайной ситуации не ограничивает право человека посещать памятные места индивидуально, соблюдая требования дистанции. Распоряжение не делит людей на национальности, не делит их на тех, у кого есть право возлагать цветы, и тех, у кого нет, а также уважает личную мотивацию каждого человека при возложении цветов. Особенно в случаях, когда люди поминают погибших родственников»,
– цитирует ответ Гиргенса новостной портал Delfi.
Однако тут же напоминает, что сам он возлагал цветы 4 мая к памятнику Свободы – в национальный праздник Латвии, тогда возложение цветов не вызывало никаких вопросов у главы правительства.
Также Гиргенс отметил, что в парке Победы дежурила полиция, и даже было зафиксировано 44 нарушения безопасной дистанции. А то, что в этот день не произошло никаких серьёзных эксцессов как раз и свидетельствует о хорошей работе полиции.
«Не были заметны и не были допущены ни массовая агрессия, ни употребление алкоголя, ни грубые нарушения общественного порядка и спокойствия»,
– пояснил Гиргенс.
По его словам, посетителей в парке Победы было на порядок меньше, чем в прошлые годы, большинство граждан и неграждан Латвии всё же предусмотрительно остались дома.
Тем не менее, такое объяснение не удовлетворило депутатов Сейсма, в связи с чем на заседании правящей коалиции главным вопросом повестки дня стал вопрос о «бездействии полиции 9 мая».
Не остался в стороне и министр обороны Латвии Артис Пабрикс, отметив, что «к почитателям тоталитаризма вирус не пристаёт».
«А если всё же пристаёт, пусть они не просят у страны оплачивать их лечение, а сами покрывают лечение тем, кого они окружали»,
– заявил министр.
Остался недоволен работой полиции и глава Национального объединения Райвис Дзинтарс, назвав возложение цветов к памятникам в День Победы «вседозволенностью». Что касается главы МВД, то, по мнению Дзинтарса, тому явно не хватает «смелости и самоуважения», хотя прошло уже «30 лет после восстановления независимости».
Глава Нацобъединения поставил в пример владельца юрмальского ресторанчика Kūriņš, которому хватило и «достоинства», и «самоуважения» не обслуживать посетителей с георгиевскими ленточками.
И как результат – конфликт в Сейме между двумя политсилами – Новой консервативной партией (НКП) и KPV LV.
Напомним, представители НКП – премьер-министр, министр обороны и глава Нацобъединения, представитель KPV LV – глава МВД Сандис Гиргенс.
Соб. корр. ФСК
На фото. День Победы у мемориала Освободителям Риги, источник – Sputnik Латвия

Фонд Стратегической Культуры

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