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В Латвии со школы учат детей не любить Россию и Путина - фото учебника
10 сентября 2019, 19:09 • 18 • Политика
В Сети опубликовали фото учебника для 12-го класса латышской общеобразовательной школы с карикатурой на президента России Владимира Путина.
В официальном учебнике для 12-го класса латышской общеобразовательной школы имеется карикатура на президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Соответствующее фото было опубликовано в Twitter.
На карикатуре изображен Путин, показывающий знак "Тихо" одной рукой. Его вторая рука управляет марионеткой с лицом Медведева. Изображение размещено на странице, посвященной политике.
Другие пользователи припомнили, что за последние 15 лет президентами Латвии были гражданка Канады, травматолог, учитель биологии, радиоинженер, а нынешний вырос в Германии и высшего образования не имеет.
Фото: скриншот Twitter/@PastelleKrovat
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