В Латвии со школы учат детей не любить Россию и Путина - фото учебника

В официальном учебнике для 12-го класса латышской общеобразовательной школы имеется карикатура на президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Соответствующее фото было опубликовано в Twitter.

На карикатуре изображен Путин, показывающий знак "Тихо" одной рукой. Его вторая рука управляет марионеткой с лицом Медведева. Изображение размещено на странице, посвященной политике.

"Учебник 12-го класса лотышской общеобразовательной школы. Так победимъ!" - комментирует снимок опубликовавший его пользователь @PastelleKrovat. "Странно, что в Латвии еще учебники есть, для сбора клубники в Ирландии не обязательно уметь читать, а тем более писать", - отмечает @VslvAnton. "Но считать до ста должны все", - поясняет @Necro_Pony.

Другие пользователи припомнили, что за последние 15 лет президентами Латвии были гражданка Канады, травматолог, учитель биологии, радиоинженер, а нынешний вырос в Германии и высшего образования не имеет.

Фото: скриншот Twitter/@PastelleKrovat