В Латвии Минкультуры считает, что у русских граждан страны неправильное восприятие Второй мировой войны.

В Латвии власти считают, что у русских граждан страны "неправильный взгляд на события Второй мировой войны".

Минкульт Латвии намерен вести борьбу с "историческими фейками" с помощью создания некоего "высококачественного и безопасного информпространства".

Авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена" показали на фото, что, по всей видимости, считают власти Латвии правильным взглядом на Вторую мировую войну. На фотографии запечатлён парад участников Латышского легиона СС в Риге.

Кажется, если местным русскоязычным будут навязывать такое нацистское дерьмо ещё в больших количествах - конфликт с коренным населением будет ещё сильнее, чем сейчас, но уж точно не наоборот, как хотят латвийские власти,

- отметили авторы канала.