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В Латвии русских граждан обвинили в неправильном восприятии истории ВОВ
19 января 2022, 20:20 • 48 • Политика
В Латвии Минкультуры считает, что у русских граждан страны неправильное восприятие Второй мировой войны.
В Латвии власти считают, что у русских граждан страны "неправильный взгляд на события Второй мировой войны".
Минкульт Латвии намерен вести борьбу с "историческими фейками" с помощью создания некоего "высококачественного и безопасного информпространства".
Авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена" показали на фото, что, по всей видимости, считают власти Латвии правильным взглядом на Вторую мировую войну. На фотографии запечатлён парад участников Латышского легиона СС в Риге.
- отметили авторы канала.
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