Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Haционaлисты на Украине объединились. Чего ждать Зеленскому? Вечер с Соловьевым ...
Коррупция на Украине, а виновата - Россия: болгарский евродепутат нашел ответ на...
«Последняя капля»: что стало причиной кризиса и протестов в Эквадоре
Кого спасал президент Трамп на северо-востоке Сирии
Главная / В мире

В Латвии родители вышли на защиту школ с русским языком обучения

10 октября 2019, 20:39  •  64 • В мире
Всех жителей Латвии сделать латышами в принудительном порядке!
Министерство образования и науки Латвии отказалось включить в консультативный совет по образованию нацменьшинств представителей, предложенных русскими родителями. Им не дали возможность присутствовать на заседании совета даже в качестве слушателей.
В консультационный совет, который, к слову, не собирался целый год, вошли представители поляков, евреев и цыган. Однако русских там нет. Нет также украинцев и белорусов. Неофициально Рига рассматривает украинцев и белорусов как вторых русских, что, впрочем, вполне соответствует исторической правде. Деление русских на собственно русских, украинцев и белорусов – политическое веяние относительно недавних времён.
В Латвийской ассоциации школ с русским языком обучения считают, что без русских представителей консультационный совет лишь создаёт видимость дискуссии и вводит международное сообщество в заблуждение относительно ситуации с правами человека в Латвии.
В Риге тем временем прошла демонстрация русских и русскоязычных жителей против запрета на обучение на русском языке. Весной этого года Конституционный суд Латвии признал запрет правомочным.
Вместе с транспарантами демонстранты несли портреты выдающихся жителей Латвии, окончивших русские школы. Вместе с русскими в одной колонне шли грузины, евреи и другие представители русскоязычной общины. По мнению участников протеста, Латвия должна покинуть ряды ООН, Евросоюза и ОБСЕ, потому что введённые ею языковые нормы нарушают их нормы и законы.
Латвийские власти, движимые националистической идеологией, хотят запретить даже детские сады с русским языком, чтобы проживающих в Латвии нелатышей сделать латышами в принудительном порядке. В данный момент вопрос рассматривается парламентской комиссией Сейма Латвии.
Согласно последней переписи населения 2011 года, в Латвии проживает 550 тыс. русских, или 27% населения республики. 64,3% из них имеют латвийское гражданство, остальные как неграждане лишены политических прав.
Соб. корр. ФСК
Фото: delphi.lv

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
10 октября 2019, 01:09
"Волоком - по плохим дорогам": В Мексике отомстили мэру, не выполнившему обещание
10 октября 2019, 01:09
Дайджест СМИ: США нашли в России спецназ ГРУ для дестабилизации Европы, Белый дом защищает Трампа
10 октября 2019, 01:09
Робот-полицейский в США нагрубил женщине, обратившейся за помощью
09 октября 2019, 21:54
Берлин, Париж, Рим: Какие столицы брала Россия
10 октября 2019, 17:09
«Последняя капля»: что стало причиной кризиса и протестов в Эквадоре
10 октября 2019, 20:39
"Так кто же там действительно влип?": Нож в спину курдам и "злой" Эрдоган - детально о Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 18:56
Киев согласен: Порошенковцы требуют от Зеленского объяснений за "формулу Штайнмайера"
03 октября 2019, 22:39
Самый многодетный священник России: как развивается дело обвиняемого в изнасилованиях протоиерея Стремского
05 октября 2019, 00:39
Эксперт прокомментировал заявление Новака о цене на транзит газа через Украину
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
09 октября 2019, 03:54
Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну
05 октября 2019, 13:39
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
07 октября 2019, 03:28
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 06.10.19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.