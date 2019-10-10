В Латвии родители вышли на защиту школ с русским языком обучения

Всех жителей Латвии сделать латышами в принудительном порядке!

Министерство образования и науки Латвии отказалось включить в консультативный совет по образованию нацменьшинств представителей, предложенных русскими родителями. Им не дали возможность присутствовать на заседании совета даже в качестве слушателей.

В консультационный совет, который, к слову, не собирался целый год, вошли представители поляков, евреев и цыган. Однако русских там нет. Нет также украинцев и белорусов. Неофициально Рига рассматривает украинцев и белорусов как вторых русских, что, впрочем, вполне соответствует исторической правде. Деление русских на собственно русских, украинцев и белорусов – политическое веяние относительно недавних времён.

В Латвийской ассоциации школ с русским языком обучения считают, что без русских представителей консультационный совет лишь создаёт видимость дискуссии и вводит международное сообщество в заблуждение относительно ситуации с правами человека в Латвии.

В Риге тем временем прошла демонстрация русских и русскоязычных жителей против запрета на обучение на русском языке. Весной этого года Конституционный суд Латвии признал запрет правомочным.

Вместе с транспарантами демонстранты несли портреты выдающихся жителей Латвии, окончивших русские школы. Вместе с русскими в одной колонне шли грузины, евреи и другие представители русскоязычной общины. По мнению участников протеста, Латвия должна покинуть ряды ООН, Евросоюза и ОБСЕ, потому что введённые ею языковые нормы нарушают их нормы и законы.

Латвийские власти, движимые националистической идеологией, хотят запретить даже детские сады с русским языком, чтобы проживающих в Латвии нелатышей сделать латышами в принудительном порядке. В данный момент вопрос рассматривается парламентской комиссией Сейма Латвии.

Согласно последней переписи населения 2011 года, в Латвии проживает 550 тыс. русских, или 27% населения республики. 64,3% из них имеют латвийское гражданство, остальные как неграждане лишены политических прав.

Соб. корр. ФСК

Фото: delphi.lv