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В Латвии решают, что важнее – экономика или здоровье нации

07 апреля 2020, 15:35  •  29 • В мире
Медики требуют продлить карантин на три месяца, политики – на три недели
В Латвии продолжает увеличиваться количество заражённых коронавирусом, в связи с чем правительство решило продлить объявленный ранее режим чрезвычайной ситуации ещё на месяц.
Мнения разделились – глава Минздрава Латвии Илзе Винькеле требует введения более жёстких карантинных мер и продления режима ЧП ещё на три месяца. Политики же соглашаются на продление карантина не более чем на 3 – 4 недели.
«С учётом негативного влияния карантинных мер на экономику Латвии государство не может позволить себе продлевать его больше чем на месяц»,
– считает лидер партии «Новое единство» Арвил Ашераденс.
С ним согласен и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, который напомнил, что из-за введения карантинных мер экономика страны падает на 2-3 процентных пункта каждый месяц, а если карантин продолжится, то скорость падения увеличится. Однако он уповает на то, что «до сих пор решения правительства были правильными, и они были приняты намного раньше, чем в других государствах».
Правительство же вместе с депутатами пытается найти очередное правильное решение по спасению экономики – только за одну пятницу было проведено три внеочередных заседания сейма, на которых принимались всё новые и новые поправки к закону «О неотложных мерах в связи с ЧП», речь шла о дополнительных мерах по поддержке населения Латвии, потому что запас прочности у населения не велик – его хватит не более чем на три месяца карантина.
Согласно опросам, у 29% латышей нет никаких сбережений, ещё у 40% – сбережений хватит только на три месяца. Между тем только за первую неделю апреля количество зарегистрированных безработных увеличилось на 2644 человека, а 25 компаний уже сообщили о том, что планируют коллективные увольнения. По прогнозам экономистов, к концу месяца без работы в Латвии могут остаться около 65 тысяч человек, сообщает Государственное агентство занятости (ГАЗ).
По данным ГАЗ, впервые с начала пандемии начались коллективные увольнения в компаниях, занятых в сфере финансов и страхования, информационных и коммуникационных услуг. Однако директор ГАЗ Эвита Симсоне успокаивает и призывает немного потерпеть, по её мнению, если страна быстро справится с эпидемией, то уже во втором полугодии опять появится спрос на работников.
«Сейчас идёт перегруппирование на рынке труда, и отрасли, в которых ранее был ярко выраженный спрос на рабочую силу, возможно, даже её дефицит, сейчас очень сильно затормозились или даже остановились»,
– объясняет Симсоне.
По её словам, во всём, что происходит, есть и плюсы. Например, после окончания кризиса в стране будет так много своих рабочих рук, что больше не понадобятся гастарбайтеры из других стран.
Ну а пока большинство латышей не заглядывают так далеко – во вторую половину года – и просто надеются дожить до окончания эпидемии, ведь за прошедшую неделю количество заражённых коронавирусом в Латвии выросло в два раза и составило на 6 апреля 542 человека, причём большинство заразившихся – в возрастной группе 30 – 39 лет. При этом только 44 человека находятся в стационарах, остальные лечатся дома.
В Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация с 13 марта по 14 апреля и сегодня стоит вопрос о её продлении.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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