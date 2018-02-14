В Латвии реабилитируют нацизм на деньги Евросоюза

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На "переформатирование" музея Саласпилса, созданного нацистами в оккупированной Латвии зловещего лагерного комплекса под Ригой, было потрачено около 300 тысяч евро. Свои собственные средства нищая и прижимистая Латвия, уже четверть века переписывающая свою историю, тратить бы на это ни за что не стала

Бывший концлагерь Саласпилс под Ригой, где в годы войны нацистами и их латышскими подручными было замучено свыше 100 тысяч человек и проводились садистские опыты над русскими детьми, получил новую музейную экспозицию, согласно которой это был санаторий, где люди умирали – не более трех тысяч - без всякого злого умысла, по естественным причинам, в то время как жертв "советской оккупации" Латвии насчитывается якобы почти 200 тысяч.

Для страны, где значительная часть населения является негражданами и ущемлена в правах, где бывшие эсэсовцы считаются ветеранами войны и уважаемыми в обществе людьми, ежегодно проводят свои шествия и имеют последователей среди латышской молодежи, пропагандирующей их "подвиги" в детских садах, в этом нет ничего удивительного. Как и в том, что в Брюсселе и многих других европейских и мировых столицах на это стыдливо закрывают глаза. Мало того, спонсируют то, что было бы совершенно немыслимо в любой нормальной европейской стране, прежде всего в Германии.

Зачем это делается

Ведь Латвия, как и Эстония, и Литва, где ситуация в этом отношении не лучше, это пограничные с Россией территории. Поэтому им можно всё, не только на глазах у всей Европы запрещать в школах русский язык. Это в Германии 96-летнего "бухгалтера из Освенцима" отправили недавно умирать в тюрьму. "Бухгалтер Саласпилса" в сегодняшней Латвии был бы "героем", особенно если бы хоть как-то за это пострадал во время "советской оккупации".

Парад легионеров в Риги – быть членом СС и карателем очень почетно в современной Латвии. Фото: www.globallookpress.com

Шабаш на крови

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На открытии "обновленной" экспозиции музея в Саласпилсе присутствовали представители правительства Латвии, местных властей и, разумеется, руководство Музея оккупации, и они много говорил о "бедах" и "трагедиях", которые принесла Латвии "советская оккупация". Это и понятно. Не говорить же им о том, что уничтожение во время немецкой оккупации еврейского населения Латвии и депортированных туда для уничтожения евреев из Германии и других европейских стран, гражданского населения из "партизанских" районов северо-западной России, прежде всего женщин и детей, это в основном дело местных коллаборационистов Гитлера. Даже если они и стали "героями" в современной Латвии. Хотя справедливости ради следует отметить, что созданные немцами в оккупированной Латвии 15 и 19 гренадерские дивизии СС всю войну сражались с двумя сформированными из латышей же дивизиями Красной армии. Так что не всё так просто.

Но многомерное восприятие мира - это не для главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, ультранационалистки министра культуры Даце Мелбарде и большинства других латвийских чиновников и политиков.

В годы советской оккупации правды о лагере не рассказывали. Например, не говорили о немецких заключенных, военнопленных, которых содержали в бараках, оставшихся после того, как территорию покинули немецкие войска. Сегодня тот день, когда мы историю рассказываем до конца",

- заявил, в частности, обратившийся к собравшимся с приветственной речью мэр Саласпилса Раймондс Чударс. Какой гуманный человек. Он вспомнил и пожалел плененных после войны немецких солдат, несших рабство русским и латышам, которых поселили в уцелевших от уничтожения немцами же при отступлении в 1944 году бараках, чтобы восстанавливать разрушенное. Хотя русских пленных гитлеровцы держали в открытом поле или примитивных землянках, не кормили и убивали по любому поводу, если те не умирали сами.

А еще в Саласпилсе уничтожали евреев. Чтобы обезопасить себя с этой стороны, взятую с потолка цифру в одну тысячу погибших, милостиво приплюсовали к двум другим тысячам погибших, которых на самом деле было свыше 100 тысяч во всём лагерном комплексе. Боятся в Риге ответственности только за уничтожение собственных евреев и доставленных нацистами в Латвию евреев из Европы. Это немцы могли сказать, что они не знали, что Гитлер уничтожает евреев. Люди знали, что их депортировали куда-то на восток, а что там с ними стало, не известно. Латыши знали всё: евреев уничтожали у них на глазах, при их непосредственном участии.

В Эстонии, кстати, было то же самое. Да и в Литве тоже. В Латвии никого даже не удивляло, что у безутешных матерей из числа "унтерменшей" отбирали детей, что их унижали и не кормили, втихаря брали у них кровь для немецких солдат. Что в Саласпилсе проводились совершенно бесчеловечные медицинские эксперименты, когда людей и особенно детей специально заражали некими ядовитыми субстанциями, тщательно фиксируя предсмертные конвульсии.

По словам нынешних латвийских властей, никакого концлагеря не было, там были детско-оздоровительный и воспитательно-трудовой лагеря для взрослых. Фото: TalyaPhoto / Shutterstock.com

Зато из слов официальных лиц и латышских "историков", почтивших своим присутствием открытие новой экспозиции в Саласпилсе, выходило, что это был чуть ли не детско-оздоровительный лагерь, для взрослых – воспитательно-трудовой, но никак не концентрационный, хотя рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер называл его (документы имеются) именно таковым. И что, соответственно, касающиеся Саласпилса и советские, и даже немецкие документы это - "фальшивка".

Профессиональные разоблачители "советских мифов" были в своей тарелке и очень довольны. Как заявила министр культуры Латвии, "теперь информация о лагере очищена от всяческих идеологических загрязнений, чтобы ее не использовали как средство пропаганды". Как мило. Вместо правды о трагических событиях прошлого (правды, конечно, не до конца, потому что в советский период о соучастии в гитлеровских преступлениях многих латышей предпочитали молчать) с помощью подлогов и игнорирования огромной массы свидетельств и фактов, фотографий и исторических документов возникает самый настоящий, бесстыдный миф, который под видом "очищенной от идеологических загрязнений правды" предлагается латвийскому обществу и всему миру.

Как создаются мифы

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Цель новой экспозиции совершенно очевидна. Она заключается в том, чтобы показать, что "советская оккупация" Латвии была намного хуже нацистской. Все стенды работают на этот насквозь лживый идеологический миф, абсурдный хотя бы по той причине, что если бы тогда победили гитлеровцы, никакой Латвии и никаких латышей уже давно бы не существовало. Вместо них были бы эрзац-немцы. Это еще в лучшем случае.

А какая "райская", оказывается, была в Саласпилсе жизнь – горячий кофе по утрам после переклички, завтраки в теплых бараках, школа для детей и т.д. В экспозицию входит этакая "потемкинская деревня" - стилизованный лагерный барак: удобные кровати, добротная одежда. Демонстрируются поздравительные открытки, которые узники получали из дома, письма, например, с благодарностью за присланный пенал для школы, которые действительно создают ощущение почти нормальной жизни. Из другого письма некоему заключенному Леонсу Висумсу явствует, что отправленная ему продуктовая посылка включала три килограмма хлеба, миску топленого жира, 200 граммов масла, свыше четырех килограмм свинины, а также грибы, горох, мыло, нитки и иголки. Всё это создает впечатление вполне нормальной жизни. И письма – подлинные.

Но это ни о чём не говорит. Только о том, что в концентрационном комплексе Саласпилса было отделение для местных, "своих" заключенных, представителей "коренной национальности" – нарушителей трудовой и производственной дисциплины, спекулянтов, проституток и проч. Это они так жили и только они. Однако организаторы экспозиции пытаются уверить теперь всех, что это была норма, а то, что мы знаем о Саласпилсе, - советские выдумки.

Этот создаваемый в Латвии в том числе и для внешнего потребления миф разоблачила в интервью латвийской газете "Сегодня" глава объединения проживающих в стране малолетних узников нацизма Елена Грибун, попавшая в Саласпилс в семилетнем возрасте из русской деревни Калинково: "Мы напоминали живые скелеты".

Обед, к примеру, представлял собой вонючую жидкость с рыбьими головами — из отходов консервной промышленности. От одного взгляда на эту сероватую жидкость у меня возникала рвота. Но это было поначалу. А потом, чтобы не умереть, я все же уговаривала себя ее съесть. Альтернативой был суп из костей конины. Часто плавали в нем кусочки дохлой конины с червями… Попадались кусочки моркови и картофеля с запахом керосина… О том, каким было питание в лагере — одно из эффективных смертоносных орудий, инициированных хозяевами душегубки, — ни слова в новой экспозиции",

- отметила ветеран.

Удручающая реальность

Печальная возникает перед глазами картина: угнанные из России люди, чьи дома были уничтожены, а родственники – убиты, кому удалось чудом выжить в Саласпилсе, после самороспуска СССР получили в Латвии кличку "оккупанты" и статус "негражданина". А теперь их будут называть еще и лжецами, ведь жизнь в Саласпилсе была, оказывается, сплошным удовольствием. И совершается этот подлог на деньги спонсирующего Латвию ЕС. В ближайшие годы это финансирование резко урежут, поэтому латвийские власти и спешат инвестировать огромную для нищей страны сумму – около 300 тысяч евро в то, на что скоро не будет хватать средств. И их за это в Европе не осуждают, как всегда, стыдливо закрывая глаза.

Латышев Сергей