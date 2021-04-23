В Латвии предложили отделить Чечню от России

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В Прибалтике ищут способы помочь Украине без финансовых вливаний и военной поддержки

У Запада есть более эффективный инструмент влияния на Россию, чем санкционные списки. Об этом заявил депутат латвийского сейма Янис Домбрава. По его мнению, Москва станет гораздо сговорчивее, если лишить ее ряда территорий.

Раз Россия покушается на суверенитет Украины и Грузии и признает независимость Абхазии, Южной Осетии и республик Донбасса, то и с ней нужно поступать аналогично, считает Домбрава.

"Я не вижу причин, по которым страны Запада не могут признать Чечню, Якутию и другие страны, которые сейчас включены в состав России",

– приводит слова депутата издание Baltus Balss.

По его оценке, это спасет Украину от новой "российской агрессии". Еще одной мерой действенной мерой против РФ Домбрава считает остановку строительства газопровода "Северный поток-2".

Ранее парламентарии сейма Латвии выступили с инициативой штрафовать граждан за демонстрацию советской военной техники времен Второй мировой войны. За осквернение старых военных мемориалов депутаты уже похвалили местных вандалов.