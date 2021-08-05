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В Латвии предлагают открывать огонь на границе по мигрантам

05 августа 2021, 11:55  •  186 • В мире
«Мы не должны повторить ошибки, которые сделала Европа»
В Литве ежедневно растёт поток мигрантов – их общее количество с начала текущего года уже превысило 3,5 тысячи человек. Большинство прибывших являются гражданами Ирака и Конго, которые рассматривают Литву как промежуточный пункт, их конечная цель – страны Западной Европы.
Увеличилось количество нелегалов и в Латвии, хотя там ситуация не столько катастрофична, как в соседней Литве. Тем не менее, в Риге уже сегодня думают – как предотвратить миграционный кризис, который может возникнуть в любой момент.
Так, партия Национальный союз пригласила на своё собрание министра внутренних дел Латвии Марию Голубеву, потребовав рассказать, есть ли у её ведомства хоть какой-то план на случай обострения обстановки на границе. То, что ситуация обострится, в Национальном союзе не сомневаются и предлагают готовиться к наихудшему сценарию развития событий, в частности постараться за неделю укрепить границу.
По мнению заместителя председателя фракции Национального союза в Сейме Яниса Домбравы, теоретически в стране есть возможность решить в срочном порядке проблему укрепления границы, что в какой-то мере остановит незаконное пересечение границы.
Кроме того, пограничники Латвии должны получить чёткие и понятные указания, как себя вести с нарушителями государственной границы, что подразумевает использование оружия.
«Мы должны понимать, что эти беженцы из Беларуси – люди, которые заплатили огромные суммы контрабандистам, они нарушители закона, поэтому использование оружия вполне обосновано. Если большое количество людей неизвестного происхождения въезжает из не очень дружелюбной к нам страны, пограничники не обязаны пытаться анализировать, являются ли те террористами, представителями каких-то национальных спецслужб или экономическими мигрантами. Задача пограничников – защищать наши границы. Также следует учитывать, что в августе пройдут совместные российско-белорусские военные учения, и это накладывает дополнительные обязанности по предотвращению любых сценариев для зелёных человечков»,
– рассказал Домбрава в интервью интернет-газете NeatkaRiga.
Он уверен, что остановить поток нелегальных мигрантов возможно только очень жёсткими мерами, в том числе большими штрафами для всех, кто пересекает границу, а также полной конфискацией их имущества.
«Мы не должны повторить ошибки, которые многие европейские страны сделали во время предыдущей волны миграции беженцев в Европу»,
– настаивает депутат.
Соб. корр. ФСК

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