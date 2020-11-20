В Латвии подготовлен закон «О латышских исторических землях»

«Нас не защитят, если будут считать придатком России»

В четверг, 19 ноября, Сейм Латвии одобрил в первом чтении законопроект о латышских исторических землях. Автор этого законопроекта – президент Латвии Эгилс Левитс. По его мнению, этот закон необходим для «сохранения разнообразия латышскости для будущих поколений», для укрепления самобытности населения и для того, чтобы обосновать «его принадлежность к местным общинам и историческим землям Латвии – Курземе, Латгале, Селии, Земгале и Видземе».

«Эгилс Левитс также включил в законопроект преамбулу, в которой сформулированы исторические аспекты образования латышской нации, а также подчёркивается, что многогранность латышскости, а также культурное пространство и культурно-историческая среда латышских исторических земель являются общим богатством нации»,

– сообщает портал Delfi.

По мнению президента Латвии, само понятие «латыш» было упрощено стараниями советской власти и сегодня пришло время вернуть этому понятию его настоящее значение.

Напомним, ранее Левитс прославился тем, что легализовал принцип «Латвия для латышей».

В законопроекте говорится о том, что современные латыши вобрали в себя черты и особенности всех народностей, которые испокон веков проживали «на исторических латышских землях», площадь которых в несколько раз больше, чем площадь современной Латвии. В документе перечисляются и названия этих народностей – ливы, курши и другие. Вот только нет «в составе» современного латыша ничего от русских, которые также испокон веков проживали на этих землях. Впрочем , никто и не ждал включения русских в список «наследия» латышской нации. Но нет там и латгальцев, которых в современной Латвии до сих пор считают народом второсортным, несмотря на их многочисленность.

Что касается истинных латышей, то, по мнению президента, это очень древний народ, у которого было намного больше земли – пока не пришли «оккупанты» и не забрали территории. Зато язык не смогли забрать. Кстати, ещё на заре, так сказать, независимости, в 1989 году в литературном журнале «Даугава» появилась статья на эту тему, в которой вполне серьёзно утверждалось, что «латышский язык – один из самых древних и самых богатых языков индоевропейских народов, древнее и богаче русского языка».

Формировать «новый образ Латвии» правительство начало ещё в конце сентября и законопроект от президента – один из этапов этого непростого процесса, на который планируется потратить за три года более 4 млн евро.

В правительстве считают, что такие траты разумны и оправданы, хотя большинство граждан уверены – искусственным путём создать образ страны невозможно.

«Если в случае нападения на нашу страну, будет ли у немцев или французов желание оказать нам поддержку? Если в глазах европейских граждан Латвия будет лишь отростком России, это может нам повредить в «час Х». А вот если Латвию будут представлять как составную часть европейской цивилизации, как культурную страну старой Европы, то надежды на соучастие других европейских государств, когда нам будет грозить опасность, будет куда больше. Поэтому образ страны – очень важен»,

– уверена эксперт в области международных отношений, академик Вита Матисе.

А для этого и 4 млн евро не жалко.