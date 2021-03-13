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В Латвии отказываются от вакцинации, ожидая «Спутник V»

13 марта 2021, 01:50  •  100 • В мире
Мэр города Резекне попросил правительство побыстрее закупить российскую вакцину
Среди стран-членов Евросоюза Латвия занимает восьмое место по заболеваемости и смертности от COVID-19, а по уровню вакцинации – последнее, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии.
Первую дозу вакцины получили всего 4,1% населения страны, вторую дозу – 1,2%. Для сравнения: в Эстонии первую дозу получили 9,5% жителей страны, в Литве – 9,1%, вторую дозу соответственно 4,1% и 3,7%.
Как оказалось, «виноваты» опять во всём русские граждане Латвии, это по их вине тормозится вакцинация. Впрочем, доля правды в этом есть – жители русскоязычных восточных окраин Латвии отказываются от вакцинации, ожидая, когда в стране появится российская вакцина «Спутник V».
Один из таких городов – Даугавпилс, столица Латгалии, население которого около 80 тысяч.
«На данный момент первую дозу вакцины от ковида в Даугавпилсе получили 1920 человек, в основном это работники медицинской сферы, а также постояльцы пансионата, подростки из детского дома «Приедите» и работники социальной сферы»,
– рассказала вице-мэр Даугавпилса Ливия Янковская на пресс-конференции, посвящённой проблемам вакцинации.
По её словам, вакцины в городе достаточно, к процессу вакцинации готовы подключиться семейные врачи, однако горожане не спешат. Среди населения даже провели опрос, чтобы узнать причину. Как оказалось, одна из главных причин отказа – ожидание вакцины из России.
«Российской вакцине доверяют больше, причём не только русские, что было бы понятно»,
– недоумевает вице-мэр.
Такое же положение и в городе Резекне, население которого составляет 27 тысяч, из которых согласились на вакцинацию 350 человек, остальные, как и в Даугавпилсе, заявили, что подождут, когда правительство Латвии наконец-то закупит вакцину «Спутник V».
Мэр города Резекне Александр Барташевич в связи с таким положением даже обратился к правительству с призывом пойти навстречу своим гражданам.
«Сегодня от имени Резекненской городской думы я направил письмо министру здравоохранения Латвии Даниэльсу Павлютсу, в котором призвал как можно скорее начать распространение вакцины «Спутник V» в Латвии, как только Европейское агентство лекарственных средств (EMA) это позволит. При составлении списков вакцинации мы выяснили, что многие отказываются от вакцинации под тем предлогом, что были бы готовы сделать это только в случае, если бы им была предоставлена вакцина «Спутник V»,
– рассказал Александр Барташевич журналистам, отметив, что в противном случае вакцинация в Латвии будет сорвана, а здоровье граждан намного важнее политики.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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