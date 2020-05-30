В Латвии объявили дату прекращения русскоязычного телевещания

Латвийское телевидение выступило категорически против

Телеканал LTV7 с 1 января 2021 года больше не будет транслировать передачи для национальных меньшинств страны. Об этом заявил в пятницу председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш во время дискуссии о будущем электронных СМИ. По его словам, русскоязычное вещание «переместится в интернет на платформу другого новостного ресурса», передаёт новостной портал «Латвийские общественные СМИ» (LSM).

Таким образом, с будущего года телеканал LTV7 станет полностью латышскоязычным.

Однако для того, чтобы вещание телеканала на русском языке продолжить на платформе портала LSM.lv, как это планировалось сделать, необходимо около 440 тысяч евро, и до сих пор не понятно, где их взять.

По словам медиаэксперта, бывшего члена правления NEPLP Гунты Лидака, пятничное заявление Аболиньша «стало сюрпризом даже для самого руководства Латвийского телевидения».

«Это уже не первая и не последняя подобная попытка. Я полагаю, что это объявление является в большей степени выражением желания, нежели реальной возможности. Это политические лозунги, потому что, если посмотреть на готовность LTV это реализовать, то никаких предпосылок для этого нет. Важно как будет развиваться русскоязычный контент в интернете, но денег в бюджете на это нет. Говорят, что якобы он будет финансироваться из внутренних ресурсов LTV, но я считаю, что это невозможно»,

– рассказала Лидака.

Не согласны с таким решением и в редакции самого Латвийского телевидения (LTV).

«Прозвучавшее 29 мая заявление председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Аболиньша о том, что с 1 января 2021 года на LTV7 больше не будет контента на русском языке, свидетельствует о непродуманной коммуникации со стороны NEPLP. Такие заявления председателя NEPLP могут существенно подорвать конкурентоспособность общественного телевидения и угрожать реализации конкретного проекта»,

– отметила редакция LTV в заявлении для прессы.

По мнению же главы Латвийской ассоциации вещательных организаций и Латвийского совета медиа-этики Андриса Кениньша, такие запреты будут способствовать тому, что качество вещания в отсутствии конкуренции с русскоязычными передачами сразу же снизится.

«Я на это смотрю очень негативно. Я не думаю, что это вообще что-то может решить и что это является проблемой. Если принять такие изменения, то кабельные операторы будут вынуждены убрать из своих предложений телеканалы, которые пользуются популярностью, но которые политики считают неугодными. Такой запрет будет способствовать деградации латышской медиа-среды»,

– прокомментировал запрет Кениньш в эфире рижского радио Baltkom.

Он уверен, что запретами изменить предпочтения телезрителей нельзя – они пойдут искать то, что привыкли смотреть в интернет и найдут, благо сегодня для этого есть все возможности. Телеканал же потеряет зрителей, что скажется на его финансовой стабильности.

«Я не понимаю, как можно решить проблемы через запрет. Надо смотреть, как помочь местным СМИ, как помочь им делать контент на разных языках, но не надо что-то запрещать, особенно на основе языка»,

– считает Кениньш.

Напомним, месяц назад Сейм Латвии принял закон об ограничении русскоязычного вещания на территории страны. Инициатором этого закона является действующий президент Латвии Эгилс Левитс, который требует увеличить количество передач на языках ЕС за счёт ликвидации вещания на русском языке.