В Латвии назвали "единственный" способ справиться с газовым кризисом в Европе

Председатель правления латвийской газовой компании Айгарс Калвитис призвал европейцев чаще креститься, чтобы избежать суровых морозов этой зимой.

На фоне газового кризиса в Европе в Латвии предложили почаще креститься в надежде, что зима будет не очень холодной. С соответствующим заявлением по телевидению выступил председатель правления латвийской газовой компании Айгарс Калвитис.

В ходе интервью он отметил, что ситуация на европейском энергетическом рынке абсолютно непредсказуема. Никто не может спрогнозировать, как долго или быстро будут расти цены на голубое топливо.

Надо перекреститься, чтобы в ноябре и декабре в Европе не было -30 градусов,

- сказал Айгарс Калвитис в видеоинтервью.

Напомним, что газовый кризис в Европе возник из-за того, что страны Европы перешли с долгосрочных контрактов на поставку газа на закупку голубого топлива по рыночным ценам. Пока цены на газ были невелики, это было крайне выгодно. Однако стоило ситуации измениться, а ценам - начать расти, как у ЕС начались проблемы.