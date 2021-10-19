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В Латвии назвали "единственный" способ справиться с газовым кризисом в Европе

19 октября 2021, 18:10  •  46 • Политика
Председатель правления латвийской газовой компании Айгарс Калвитис призвал европейцев чаще креститься, чтобы избежать суровых морозов этой зимой.
На фоне газового кризиса в Европе в Латвии предложили почаще креститься в надежде, что зима будет не очень холодной. С соответствующим заявлением по телевидению выступил председатель правления латвийской газовой компании Айгарс Калвитис.
В ходе интервью он отметил, что ситуация на европейском энергетическом рынке абсолютно непредсказуема. Никто не может спрогнозировать, как долго или быстро будут расти цены на голубое топливо.
Надо перекреститься, чтобы в ноябре и декабре в Европе не было -30 градусов,
- сказал Айгарс Калвитис в видеоинтервью.
Напомним, что газовый кризис в Европе возник из-за того, что страны Европы перешли с долгосрочных контрактов на поставку газа на закупку голубого топлива по рыночным ценам. Пока цены на газ были невелики, это было крайне выгодно. Однако стоило ситуации измениться, а ценам - начать расти, как у ЕС начались проблемы.

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