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В Латвии назвали несчастьем победу русских над нацистской Германией
01 августа 2019, 20:24 • 73 • Политика
Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем. Заявление было сделано в годовщину освобождения от германских захватчиков второго по величине литовского города - Каунаса.
В Латвии назвали "несчастьем" победу СССР над нацистской Германией. Скандальное заявление сделал глава фракции националистической партии "Все — Латвии" в Рижской думе Дайнис Лоцис.
Он посетовал на то, что каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч людей, чтобы отметить победу над нацистской Германией. По его словам, эта победа принесла Латвии только горе.
По мнению Дайниса Лоциса, Латвия была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. И такого же мнения придерживается правительство этой страны. При этом Россия уже неоднократно указывала на то, что Латвия вошла в состав Советского Союза в соответствии с международным правом тех лет. По этой причине никакой речи об оккупации быть не может.
Также стоит отметить, что "сожаления" о проигрыше нацистской Германии во Второй мировой войне были высказаны в годовщину освобождения от германских захватчиков второго по величине литовского города — Каунаса. Потеря Каунаса ухудшила и без того тяжелое положение германской группы армий "Север".
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