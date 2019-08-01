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В Латвии назвали несчастьем победу русских над нацистской Германией

01 августа 2019, 20:24  •  73 • Политика
Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем. Заявление было сделано в годовщину освобождения от германских захватчиков второго по величине литовского города - Каунаса.
В Латвии назвали "несчастьем" победу СССР над нацистской Германией. Скандальное заявление сделал глава фракции националистической партии "Все — Латвии" в Рижской думе Дайнис Лоцис.
Он посетовал на то, что каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч людей, чтобы отметить победу над нацистской Германией. По его словам, эта победа принесла Латвии только горе.
"К сожалению, не все понимают, что это была за "победа", какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам", - гласит его заявление.
По мнению Дайниса Лоциса, Латвия была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. И такого же мнения придерживается правительство этой страны. При этом Россия уже неоднократно указывала на то, что Латвия вошла в состав Советского Союза в соответствии с международным правом тех лет. По этой причине никакой речи об оккупации быть не может.
Также стоит отметить, что "сожаления" о проигрыше нацистской Германии во Второй мировой войне были высказаны в годовщину освобождения от германских захватчиков второго по величине литовского города — Каунаса. Потеря Каунаса ухудшила и без того тяжелое положение германской группы армий "Север".

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