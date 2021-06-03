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В Латвии назначили уже второго "нетрадиционного" министра

03 июня 2021, 20:25  •  126 • Политика
Латвийский сейм большинством голосов утвердил назначение на пост главы МВД Марию Голубеву, не скрывающую свою принадлежность к сексуальным меньшинствам. Она станет вторым министром с нетрадиционной сексуальной ориентацией в латвийском правительстве.
Ранее в отставку с поста министра внутренних дел Латвии был отправлен Сандис Гиргенс, занимавший эту должность несколько лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Мария Голубева является экспертом в области образования и интеграции. Ранее она была заместителем секретаря сейма Латвии. Является первым депутатом, представляющим сексуальные меньшинства в латвийском парламенте.
Отметим, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, также являющийся представителем сексуальных меньшинств, поздравил Марию Голубеву с назначением и подчеркнул, что "Латвии ещё многое предстоит сделать для достижения равных прав".
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации несколько лет назад. После него публично в нетрадиционной сексуальной ориентации признался посол Великобритании в Латвии Иан Фрю.

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