В Латвии назначили уже второго "нетрадиционного" министра

Латвийский сейм большинством голосов утвердил назначение на пост главы МВД Марию Голубеву, не скрывающую свою принадлежность к сексуальным меньшинствам. Она станет вторым министром с нетрадиционной сексуальной ориентацией в латвийском правительстве.

Ранее в отставку с поста министра внутренних дел Латвии был отправлен Сандис Гиргенс, занимавший эту должность несколько лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Мария Голубева является экспертом в области образования и интеграции. Ранее она была заместителем секретаря сейма Латвии. Является первым депутатом, представляющим сексуальные меньшинства в латвийском парламенте.

Отметим, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, также являющийся представителем сексуальных меньшинств, поздравил Марию Голубеву с назначением и подчеркнул, что "Латвии ещё многое предстоит сделать для достижения равных прав".

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации несколько лет назад. После него публично в нетрадиционной сексуальной ориентации признался посол Великобритании в Латвии Иан Фрю.