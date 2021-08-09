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В Латвии намекнули на провокации во время военных учений России и Белоруссии
09 августа 2021, 22:15 • 123 • Политика
Министр иностранных дел Латвии заявил о том, что во время совместных учений России и Белоруссии могут произойти "инциденты".
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил о риске возникновения "инцидентов" с войсками НАТО в странах Балтии или Польше в связи с совместными учениями России и Белоруссии. Слова латвийского министра передаёт британское издание Financial Times.
Речь идёт об учениях "Запад", которые пройдут в ближайшее время неподалёку от границ со странами Балтии. Латвийский министр связал их с миграционным кризисом на границе с Литвой и предупредил о возросшей вероятности "недопонимания, некоторых действий, не одобренных начальством".
- приводит его слова Financial Times.
Слова министра можно воспринять как прямую угрозу устроить провокации на границе России и Белоруссии во время военных учений. Тем более что недавние военные учения НАТО уже отметились провокацией у берегов Крыма с участием британского эсминца.
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