В Латвии намекнули на провокации во время военных учений России и Белоруссии

Министр иностранных дел Латвии заявил о том, что во время совместных учений России и Белоруссии могут произойти "инциденты".

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил о риске возникновения "инцидентов" с войсками НАТО в странах Балтии или Польше в связи с совместными учениями России и Белоруссии. Слова латвийского министра передаёт британское издание Financial Times.

Речь идёт об учениях "Запад", которые пройдут в ближайшее время неподалёку от границ со странами Балтии. Латвийский министр связал их с миграционным кризисом на границе с Литвой и предупредил о возросшей вероятности "недопонимания, некоторых действий, не одобренных начальством".

Идет пограничный кризис, проходят крупные военные учения на границах стран НАТО, также увеличено присутствие пограничников и военных формирований с нашей стороны, литовской стороны, эстонской стороны, польской стороны. Конечно, это увеличивает вероятность инцидентов,

- приводит его слова Financial Times.

Слова министра можно воспринять как прямую угрозу устроить провокации на границе России и Белоруссии во время военных учений. Тем более что недавние военные учения НАТО уже отметились провокацией у берегов Крыма с участием британского эсминца.