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Эксперт из Латвии ставит неутешительный диагноз своей стране и проводимой ее руководством политике.

Латвийский журналист Андрей Овод написал материал в издании Delfi, в котором пришел к не столь очевидному для его соотечественников выводу: что Латвия является заложником внешней политики США и их европейских сателлитов.

Находясь "между молотом и наковальней", республика принимает множество нерациональных решений, к примеру, отказываясь от закупок ресурсов и электроэнергии из России.

И даже более того, автор приходит к выводу, что "от клептократической Украины нас отличают только размеры".

А между тем автор считает, что Латвия, учитывая свое сложное положение, должна мыслить сугубо практическими категориями.

Рига отказывается покупать российское электричество, но закупает много газа, чтобы генерировать собственное. "Россияне смеются в голос над нашим хитрым способом, а народ покупает билеты в один конец. При всей нашей благочинности от Украины, где царит клептократия, нас отличают только размеры", - пишут в rueconomics.