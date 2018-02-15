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В Латвии наконец осознали свое положение как заложника политики США
15 февраля 2018, 00:09 • 319 • Политика
Эксперт из Латвии ставит неутешительный диагноз своей стране и проводимой ее руководством политике.
Латвийский журналист Андрей Овод написал материал в издании Delfi, в котором пришел к не столь очевидному для его соотечественников выводу: что Латвия является заложником внешней политики США и их европейских сателлитов.
Находясь "между молотом и наковальней", республика принимает множество нерациональных решений, к примеру, отказываясь от закупок ресурсов и электроэнергии из России.
И даже более того, автор приходит к выводу, что "от клептократической Украины нас отличают только размеры".
А между тем автор считает, что Латвия, учитывая свое сложное положение, должна мыслить сугубо практическими категориями.
Рига отказывается покупать российское электричество, но закупает много газа, чтобы генерировать собственное. "Россияне смеются в голос над нашим хитрым способом, а народ покупает билеты в один конец. При всей нашей благочинности от Украины, где царит клептократия, нас отличают только размеры", - пишут в rueconomics.
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