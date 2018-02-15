Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Некоторые итоги косовского проекта
Сорос, взятки и борьба элит: что стоит за коррупционным скандалом вокруг Биньями...
ЦРУ + Порошенко = Love (Руслан Осташко)
Евросоюз использует Черногорию для давления на Сербию
Главная / Политика

В Латвии наконец осознали свое положение как заложника политики США

15 февраля 2018, 00:09  •  319 • Политика
Эксперт из Латвии ставит неутешительный диагноз своей стране и проводимой ее руководством политике.
Латвийский журналист Андрей Овод написал материал в издании Delfi, в котором пришел к не столь очевидному для его соотечественников выводу: что Латвия является заложником внешней политики США и их европейских сателлитов.
Находясь "между молотом и наковальней", республика принимает множество нерациональных решений, к примеру, отказываясь от закупок ресурсов и электроэнергии из России.
И даже более того, автор приходит к выводу, что "от клептократической Украины нас отличают только размеры".
А между тем автор считает, что Латвия, учитывая свое сложное положение, должна мыслить сугубо практическими категориями.
Рига отказывается покупать российское электричество, но закупает много газа, чтобы генерировать собственное. "Россияне смеются в голос над нашим хитрым способом, а народ покупает билеты в один конец. При всей нашей благочинности от Украины, где царит клептократия, нас отличают только размеры", - пишут в rueconomics.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

319
Источник
Похожие новости
15 февраля 2018, 00:09
Евросоюз использует Черногорию для давления на Сербию
14 февраля 2018, 20:54
Украинский аналитик - о досрочных выборах: Американские разведчики перечитали прессы
15 февраля 2018, 03:24
Евросоюз побоялся вводить новые санкции против России из-за Украины

14 февраля 2018, 18:54
Путин и саудовский король обсудили ВТС, Сирию и координацию на рынках углеводородов
15 февраля 2018, 07:54
Посольство РФ в США: практика похищения россиян в третьих странах незаконна
14 февраля 2018, 17:39
США передали Украине приборы ночного видения для "безопасности украинского народа"
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 февраля 2018, 21:12
Константин Душенов. Сирийская пощёчина Израилю
10 февраля 2018, 16:09
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
09 февраля 2018, 01:09
Сирия: американская оккупация вошла в открытую фазу
14 февраля 2018, 11:09
Кто ответит за десятки россиян, погибших в Сирии
12 февраля 2018, 10:24
В шаге от войны: ЧВК Вагнера под огнем «Ганшипа»
14 февраля 2018, 14:09
Эксперт объяснил, почему Порошенко стал инициатором телефонного разговора с Путиным
11 февраля 2018, 11:39
Кто на самом деле сбил майора Филипова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.