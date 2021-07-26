В Латвии из-за слабых темпов вакцинации предложили отправлять людей в последний путь

Член латвийского парламента Мартинш Бондарс выступил с предложением сделать легальной эвтаназию для жителей страны. По его словам, так придётся поступить, если латыши не начнут вакцинироваться от коронавируса в "достаточном количестве".

"Если латыши не провакцинируются в достаточном количестве, нам придется вводить законную эвтаназию", - заявил латвийский парламентарий в своём Twitter.

Отметим, что читатели Бондарса так и не поняли, кого именно парламентарий призывал законно усыплять. Фраза Бондарса выглядит весьма двусмысленно. Кто-то считает, что он "пугает" латышей, а кто-то считает, что этот твит просто говорит о тяжёлом положении страны в борьбе с коронавирусом. Тем не менее, удалять свой пост парламентарий не стал.

По данным Латвийского министерства здравоохранения, по состоянию на 25 июля 2021 года полностью вакцинировались 663 тысячи жителей страны, что составляет 35,5% от всего населения Латвии.

Ранее стало известно, что вакцинация от коронавируса станет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях Латвии. Такое решение приняло правительство республики. При этом работодатели смогут увольнять работников этих учреждений, не получивших ковид-сертификат до 15 сентября.