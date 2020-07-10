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В Латвии испугались русских кораблей ещё до их приближения к границе
10 июля 2020, 16:00 • 37 • Политика
В Латвии испугались русских кораблей ещё до их приближения к границе. Местные военные заметили семь корветов ВМФ России в шести морских милях от своих территориальных вод.
Латвийские военные заявили, что они заметили семь кораблей ВМФ России в непосредственной близости от своих границ.
Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Национальных вооруженных сил республики в Twitter. Утверждается, что военные суда РФ находились в шести морских милях от территориальных вод страны.
Прибалтийские военные сообщили об идентификации русских корветов "Мытищи", "Советск", "Пассат", "Ливень", "Чувашия", "Димитровград" и "Серпухов".
Из Латвии подобные заявления о выявлении русских военных самолётов и кораблей недалеко от границ республики поступают довольно часто.
Власти России между тем не раз подчеркивали, что все передвижения ВКС и ВМФ РФ в данном регионе осуществляются строго в рамках международного законодательства.
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