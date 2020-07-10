В Латвии испугались русских кораблей ещё до их приближения к границе

Латвийские военные заявили, что они заметили семь кораблей ВМФ России в непосредственной близости от своих границ.

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Национальных вооруженных сил республики в Twitter. Утверждается, что военные суда РФ находились в шести морских милях от территориальных вод страны.

Прибалтийские военные сообщили об идентификации русских корветов "Мытищи", "Советск", "Пассат", "Ливень", "Чувашия", "Димитровград" и "Серпухов".

Из Латвии подобные заявления о выявлении русских военных самолётов и кораблей недалеко от границ республики поступают довольно часто.

Власти России между тем не раз подчеркивали, что все передвижения ВКС и ВМФ РФ в данном регионе осуществляются строго в рамках международного законодательства.