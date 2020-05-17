В Латвии и Эстонии восстановят бункеры «лесных братьев»

Политикам Прибалтики до сих пор не даёт покоя День Победы

Прошла неделя после празднования 75-летия Великой Победы, а в странах Балтии политики всё никак не могут успокоиться – такое сильное впечатление произвёл на них День Победы. И хотя в этом году в связи с пандемией коронавируса не было особенных торжественных мероприятий, карантин наглядно доказал всем борцам с народной памятью – эта память жива. Именно этот факт не даёт покоя националистам не только Прибалтики. Цветы у памятников советским солдатам-освободителям доказали – люди несли цветы не потому что их призывали, уговаривали или заставляли, они несли цветы только потому, что не могли поступить иначе. И этот факт не даёт покоя националистической общественности вот уже целую неделю.

Дошло до того, что президент Латвии Эгилс Левитс заявил – граждане Латвии, которые считают себя патриотами страны, не имеют права праздновать День Победы.

«Я думаю, что такая злобная реакция националистов, включая и правительство Латвии, отчасти вызвана именно тем, что на этот раз было не за что зацепиться. Ведь в предыдущие годы всегда можно было поскабрезничать относительно шашлыков, посчитать мусор, пройтись по песням, по хору, переодетому в советскую военную форму. А на этот раз всё прошло просто, красиво и торжественно. Я сам приехал к памятнику Освободителям рано, в 7 утра, но люди там уже были. И я могу сказать, что проникся торжественной атмосферой, в которой не было ничего лишнего. Но была какая-то чистота. Логично, что власти это взбесило»,

– рассказал известный латышский публицист Владимир Линдерман в интервью радио Sputnik Латвия.

В Эстонии политики также шокированы количеством цветов у знаменитого Бронзового солдата. По мнению депутата парламента от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Кай Риммель, этот памятник «Кремль использует в своей пропаганде».

А тот факт, что жители Эстонии приносят цветы Бронзовому солдату, является «доказательством их нелояльности по отношению к эстонскому государству» и даже «прославлением советской оккупации».

«Если я правильно понял, возложение венков к памятнику солдатам Эстонского легиона СС депутата Кай Риммель не напрягает. Особенно трогательно возмущение эстонского депутата выглядит на фоне заявления президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который 8 мая поблагодарил союзников за освобождение Германии от нацизма. И да, хочется напомнить Риммель, что до прихода Красной армии в Эстонии действовало 150 мест насильственного удержания и уничтожения людей, 20 из которых относились к категории концлагерей»,

– напомнил Кай Риммель главный редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.

Объединившись в стремлении изменить народную память, Латвия и Эстония решили восстановить некоторые военные объекты. Конечно же, за европейские деньги – ЕС выделит на эти нужды два миллиона евро. На эти деньги будут созданы новые туристические маршруты «по объектам военного наследия». Причём – «правильного» военного наследия, в котором «героями» будут «лесные братья». Всего планируется восстановить 170 (!) военных объектов, а некоторые объекты построят заново, как, например, на острове Сааремаа построят военный бункер «лесных братьев», в котором возможно будет даже заночевать. Вероятно, чтобы полнее проникнуться духом «патриотизма».