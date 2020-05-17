Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Россия играет на нервах Цахала? "Завоеватель" уже прибыл в Сирию
Главная / В мире

В Латвии и Эстонии восстановят бункеры «лесных братьев»

17 мая 2020, 19:55  •  53 • В мире
Политикам Прибалтики до сих пор не даёт покоя День Победы
Прошла неделя после празднования 75-летия Великой Победы, а в странах Балтии политики всё никак не могут успокоиться – такое сильное впечатление произвёл на них День Победы. И хотя в этом году в связи с пандемией коронавируса не было особенных торжественных мероприятий, карантин наглядно доказал всем борцам с народной памятью – эта память жива. Именно этот факт не даёт покоя националистам не только Прибалтики. Цветы у памятников советским солдатам-освободителям доказали – люди несли цветы не потому что их призывали, уговаривали или заставляли, они несли цветы только потому, что не могли поступить иначе. И этот факт не даёт покоя националистической общественности вот уже целую неделю.
Дошло до того, что президент Латвии Эгилс Левитс заявил – граждане Латвии, которые считают себя патриотами страны, не имеют права праздновать День Победы.
«Я думаю, что такая злобная реакция националистов, включая и правительство Латвии, отчасти вызвана именно тем, что на этот раз было не за что зацепиться. Ведь в предыдущие годы всегда можно было поскабрезничать относительно шашлыков, посчитать мусор, пройтись по песням, по хору, переодетому в советскую военную форму. А на этот раз всё прошло просто, красиво и торжественно. Я сам приехал к памятнику Освободителям рано, в 7 утра, но люди там уже были. И я могу сказать, что проникся торжественной атмосферой, в которой не было ничего лишнего. Но была какая-то чистота. Логично, что власти это взбесило»,
– рассказал известный латышский публицист Владимир Линдерман в интервью радио Sputnik Латвия.
В Эстонии политики также шокированы количеством цветов у знаменитого Бронзового солдата. По мнению депутата парламента от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Кай Риммель, этот памятник «Кремль использует в своей пропаганде».
А тот факт, что жители Эстонии приносят цветы Бронзовому солдату, является «доказательством их нелояльности по отношению к эстонскому государству» и даже «прославлением советской оккупации».
«Если я правильно понял, возложение венков к памятнику солдатам Эстонского легиона СС депутата Кай Риммель не напрягает. Особенно трогательно возмущение эстонского депутата выглядит на фоне заявления президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который 8 мая поблагодарил союзников за освобождение Германии от нацизма. И да, хочется напомнить Риммель, что до прихода Красной армии в Эстонии действовало 150 мест насильственного удержания и уничтожения людей, 20 из которых относились к категории концлагерей»,
– напомнил Кай Риммель главный редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.
Объединившись в стремлении изменить народную память, Латвия и Эстония решили восстановить некоторые военные объекты. Конечно же, за европейские деньги – ЕС выделит на эти нужды два миллиона евро. На эти деньги будут созданы новые туристические маршруты «по объектам военного наследия». Причём – «правильного» военного наследия, в котором «героями» будут «лесные братья». Всего планируется восстановить 170 (!) военных объектов, а некоторые объекты построят заново, как, например, на острове Сааремаа построят военный бункер «лесных братьев», в котором возможно будет даже заночевать. Вероятно, чтобы полнее проникнуться духом «патриотизма».
Соб. корр. ФСК
На фото. Бронзовый солдат Эстонии

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
17 мая 2020, 08:55
"Илон Маск - обычный врунишка": Одно фото разоблачило "великого изобретателя"
17 мая 2020, 01:50
Опасная рокировка: почему в США заявили о возможном перемещении ядерного арсенала из Германии в Польшу
17 мая 2020, 12:55
Фонд Гейтсов молчит, а люди умирают: Доктор в США указал на пугающие детали в терапии COVID-19
17 мая 2020, 08:55
Украина пытается купить у США три партии оружия. "Хотят ещё повоевать", - заявил военкор
17 мая 2020, 12:55
Блокировка экономики в условиях COVID-19 – провокация глобального масштаба
17 мая 2020, 08:50
«Создать информационный фон»: почему США и НАТО выражают недовольство присутствием России в Арктике
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 мая 2020, 02:55
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом эфир...
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных...
17 мая 2020, 06:55
Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
17 мая 2020, 04:55
США готовят России "троянского коня"? Microsoft сделала госучреждениям РФ &...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2020, 23:20
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его имени теперь переназовут?
12 мая 2020, 06:55
"Впервые выслушали в Киеве": Поклонская дала интервью журналисту с Украины
16 мая 2020, 00:55
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но говорит полиция
10 мая 2020, 22:55
Силуанову дали совет в прямом эфире: "Перестаньте звонить в Вашингтон и спрашивать, что делать!"
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных сил США
13 мая 2020, 09:55
Продали, а предупредить забыли? Сбербанк дал ответ Украине о продаже акций
11 мая 2020, 23:55
Русским завезли COVID-19 не из Китая. Голикова сделала заявление
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.