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В Латвии дискуссия о вакцинации вызвала русофобский скандал

05 октября 2021, 23:25  •  60 • Политика
В Латвии помощница депутата от правительственной партии спровоцировала скандал, пожелав смерти русскоязычным гражданам.
В Латвии помощник депутата от националистической партии "За" Селма Левренце спровоцировала скандал своими фашистскими высказываниями.
"Чем больше русскоговорящих умрут, тем лучше латышскому языку" - заявила помощница депутата правящей партии Латвии.
Латвийский политик Янис Кузинс прокомментировал фашистские высказывания помощницы депутата проправительственной партии Мариса Мичеревскиса. По его словам, произошла дискуссия о том, что в Латвии достаточно низкая активность по вакцинации, потому что "не было информации на русском языке, то есть распространялись буклеты только на латышском языке".
Помощник депутата на это допустила русофобское высказывание. Отмечается, что Левренце принадлежит партии, от которой в правительстве Латвии находится министр здравоохранения. На Левренце уже написали заявление в полицию.
Латышские фашисты пробили очередное дно. Они открыто призвали к геноциду своего национального меньшинства,
- отметили авторы телеграм-канала "Земля наша".

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