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В Латвии бурно протестуют из-за отключения российских телеканалов

12 февраля 2021, 01:20  •  123 • Политика
Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сотни тысяч зрителей в прибалтийской стране остались без любимых программ
В Латвии разрастается недовольство из-за нового запрета властей. К бурным протестам против закрытия 16 российских телеканалов присоединились депутаты Сейма – бывшие и нынешние.
Ситуация с пандемией заставляет многих жителей страны долго находиться дома. А их лишили возможности смотреть любимые программы.
Люди испытывают психологический дискомфорт и депрессию. У них может произойти стресс и даже эмоциональный срыв.
Причину решения отключить ТВ-каналы Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии не указал. Однако, даже если оно принято из-за нарушения авторских прав и других проблем, иначе как произволом подобный запрет не назовешь, сказано в заявлении фракции "Согласия" в Сейме.
Депутаты этой крупнейшей в прибалтийской стране оппозиционной партии призвали подумать о последствиях отключения российских телеканалов. Также они выразили надежду на то, "что ответственные лица подключатся к диалогу с обществом".
Негативно оценил запрет и сопредседатель Русского союза Латвии, экс-депутат Сейма Мирослав Митрофанов. В беседе с корреспондентом РИА "Новости" он назвал это "языковым свинством" и "очередным ударом по русскоязычному телевидению под очередным надуманным предлогом".
Не остался в стороне и экс-министр образования и науки Латвии Вячеслав Домбровский. Он резко раскритиковал такое решение и отметил, что не к лицу демократической стране, "уважающей свободу слова, закрывать телеканалы". И высказался о дискриминации русскоязычных жителей страны.
Ранее стало известно, что черный список Национального совета по электронным СМИ пополнился еще 16 российскими ТВ-каналами. Заблокировали "РЕН ТВ Балтия", "НТВ Мир Балтия", "Киномикс" и другие.

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