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В Кыргызстане борьба с коррупцией измеряется результатами

06 ноября 2020, 21:20  •  62 • Аналитика
Кыргызстан – это та страна, в которой со всей очевидностью проявился кризис глобализации. Как известно, Вашингтонский консенсус, оформленный на заре распада СССР, включал в себя дерегулирование экономики, приватизацию госсобственности, сбалансированный бюджет и жесткую монетаристскую политику. Такие действия, по мнению ответственных лиц и специалистов тех лет, должны были способствовать экономическому росту не только в Кыргызстане, но и во всех развивающихся странах, подтягивая их до уровня развития европейских государств и США. Чуда не произошло.
Любой пример стремительного экономического развития – от восстановления экономики Японии, Западной Европы и Южной Кореи или Китая после 1979 г., основывается на более сложном сочетании государственного планирования и управления, контроля над внешней средой, создании стабильных политических и экономических условий. Этим странам, в отличие от политики Вашингтонского консенсуса удалось достичь больших позитивных результатов.
Интересным примером является Кыргызстан. Представляется, что Кыргызстан столкнулся с самыми трудными проблемами переходного периода. Во-первых, кыргызская диаспора за пределами страны, перечисляя серьезные деньги, так и не смогла способствовать экономическому росту Кыргызстана. Во-вторых, основы инфраструктуры рынка и частного предпринимательства только начали создаваться, но отсутствовали переходные институты и механизмы, которые призваны, например, формировать развитый банковский сектор. Исходя из имеющегося опыта, можно отметить: такие структуры нужно было строить очень осторожно. По одной простой причине – институты рынка н возникают из ничего. Это, по мнению ряда местных и внешних экономистов, остается основной проблемой. Более того, это стало основой для масштабной коррупции.
Почему, казалось бы, вполне разумные (с точки зрения иностранных специалистов) советы и рекомендации так и не дали результаты, изложенные в их бумагах? Изучение этой проблемы все еще остается «terra incognita». Однако подобное понимание экономики стало плодотворной почвой для коррупции в Кыргызстане. Новоявленные бизнесмены всех мастей решили, что злоупотребления и хищническая приватизация и есть глобализация, а население расценивало подобные действия как примитивную спекуляцию (купить максимально дешево и продать максимально дорого) и отъем народных богатств. Двигателем подобных процессов, и дающих вполне обоснованную почву населению для таких подходов стала коррупция. Во всех ее проявлениях и на всех уровнях власти.
Коррупция в Кыргызстане представляет собой серьезную проблему. Под лозунгом борьбы с коррупцией сменились четыре президента страны, а судя по рейтингам международных организаций, все еще рано говорить об искоренении этого зла.
Так, один из премьер-министров страны Турсунбек Чынгышев в 1990-х годах заявил, что коррупция в Кыргызстане дошла до седьмого этажа Белого дома (комплекс правительственных зданий). С тех пор прошло много лет, но коррупция в стране только бурно развивается и становится более крупной, нанося колоссальный урон развитию страны и ее безопасности. В конечном итоге коррупция уже приводит к массовым акциям протестов и причиной народных волнений. Люди уже открыто сами называют имена коррупционеров и просят принять срочные меры. В стране гуляют списки «1000 коррупционеров», а воз и ныне там. Кто-то из них воспользовался своим служебным положением и получил вожделенный «кусок» бизнеса, кто-то воспользовался несовершенством законодательства и стал «отцом контрабанды», а кто-то решил стать «робин гудом» и грабить богатых. Суть проблемы не в том, что кто-то пытается больше, чем другие заработать. Цен тех лет не существует, уходит поколение людей тех лет, но проблемы борьбы с коррупцией выходит на новый уровень. В Кыргызстане практикуются «старые» методы борьбы с коррупцией. Образно говоря, с ней борются как с боксером на ринге, в то время, когда коррупционеры не боксеры, а шахматисты и на ринге их попросту нет. Поэтому инициативы Садыра Жапарова являются новым подходом по борьбе с коррупцией.
Основной принцип борьбы с коррупцией: если дела идут плохо, то нужно менять курс, а если хорошо, то принятую линию нужно развивать дальше. Иногда нужно принимать непопулярные, но нужные решения. С этой точки зрения вся антикоррупционная политика в Кыргызстане до октября 2020 года была кошмарной. Аргументы в пользу возврата к прежней антикоррупционной политике напоминают аргументы теологического свойства, т. е. нужно верить, что над головой есть небеса, а нас ждет рай или ад. Между тем, вопросы, связанные с раем или адом, следует отдать церкви, а президент или и.о. президента должен заниматься каждодневным улучшением ситуации. Это то, чем сейчас в «ручном» режиме занимается руководство страны.
С точки зрения государственного управления, приоритет следует отдавать тому, что способно дать быстрый положительный результат. В этой борьбе важен не процесс, а результат. Поэтому первые результаты работы премьер – министра и и.о. президента Садыра Жапарова обнадеживают.
Так, ставший во языцах символом коррупции небезызвестный Раим Матраимов обязался до конца ноября выплатить в государственную казну 2 млрд сомов (около 25 млн долларов США). При прежних властях он отделался бы «легким испугом» размером в 2 млн. сомов (около 24 тыс. долларов США). В фонд борьбы с коррупцией за неделю поступило более 200 млн сомов, их них 150 млн сомов направлено на строительство ирригационного канала в Баткенской области, что уже является серьезным успехом в глазах тамошних жителей, живших последние 70 лет без поливной и питьевой воды. Может это небольшая победа, но значение этого события весьма существенна для аграрной области страны. Вода, в маловодной части Ферганской долины является источником жизни людей в прямом и переносном смысле. Это бизнес по производству сельхозпродукции, ее переработке и доставке на рынки стран ЕАЭС, Центральной Азии и Китая.
Болгарские реформы имеют свою особенность. С июля 1997 г. в стране введен валютный борд – дисциплинирующая финансово-кредитная форма управления экономикой для государств, находящихся в состоянии кризиса. Борд регламентирует твердый валютный курс по отношению к какой-то резервной иностранной денежной единице (для Болгарии – это немецкая марка, соответственно – евро), соотношение между валютными резервами и денежной массой и строгие ограничения на финансирование государственного бюджета.
Безусловно, имеющиеся примеры пока малочисленны, но уже позволяют сделать несколько интересных выводов. Правительство С.Жапарова стремится отойди от многих политических, концептуальных, принципиальных и оперативно-управленческих ошибок.
Во-первых, реформы в Кыргызстане были чрезмерно политизированы. Они начинались с полного отрицания всего, что осталось от предыдущего режима управления. Прослеживается попытка отделения рационального от деформированного, чтобы реформы развивались на основе корректировки, а не путем разрухи.
Во-вторых, реформы начинались организационного планирования перемен по времени их проведения. До сих пор отсутствует структурная модель развития экономики в долго-, средне- и краткосрочном плане.
В-третьих, перемены были оторваны от действительности, более того, на первом этапе производственные сектора противопоставлялись друг другу.
В-четвертых, вмешательство международных финансовых институтов в суверенную финансово-экономическую деятельность страны оказалось выше, чем это допускали официальные договоры.
В-пятых, приватизация была проведена ради формирования новой структуры собственности. Никто не искал эффективных форм и методов управления, хозяйственных связей, занятости населения, роста национального дохода и т.д. Много ошибок допущено при выборе новых собственников – конкурентов из соседних стран, инвесторов из оффшорных зон, «капиталистов» без капитала и др.
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В-шестых, в стране произошла насильственная организационно-правовая ликвидация кооперативного земледелия. Сегодня сельское хозяйство Кыргызстана состоит их натуральных и полунатуральных хозяйств.
Перечень ошибок на этом не кончается. Он может быть продолжен отсутствием инвестиционной и технологической политики, каких-то экспериментов, с противоречивым стремлением к дерегуляции и либерализации, и одновременно к бюрократизации лицензионной и контрольной деятельности государства. Однако неизменным остается факт компрометации реформ коррупционными явлениями, экономической преступностью и неэффективной работой судов.
Эти направления лежат в центре внимания деятельность нового руководства страны. Садыр Жапаров сделал серьезную заявку на ликвидацию в Кыргызстане основных болячек, складывавшихся в стране последние три десятилетия.

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