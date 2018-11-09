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В КС Украины признали законной отмену пособия по уходу за ребёнком

09 ноября 2018, 01:39  •  62 • Украина
Конституционный суд (КС) Украины признал законным решение по отмене пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет и сокращению размера помощи при рождении.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщают «Украинские новости».

Судьи рассмотрели конституционное представление 50 депутатов Рады относительно соответствия Конституции положений пункта 7 раздела 2 Закона «О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста на Украине».

Этими положениями было предусмотрено сокращение материальной помощи при рождении второго и третьего ребёнка и установление единого размера социальной помощи при рождении детей в сумме более 41 тыс. гривен.

Также было отменено пособие по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста. Авторы конституционного представления считали, что оспариваемые положения закона сужают конституционные права на социальную защиту граждан.

Конституционный суд Украины указал в своём решении, что к конституционным правам социальной защиты относится только право на получение пенсии, а материальная помощь по уходу за ребёнком является вспомогательной государственной помощью и имеет стимулирующее значение.

В апреле сообщалось, что министр социальной политики Украины Андрей Рева выступил с инициативой, согласно которой взрослые дети должны платить алименты на содержание своих нетрудоспособных пожилых родителей.

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