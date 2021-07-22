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В Крыму заявили о "побочном эффекте" от статьи Путина: "Начинаем называть вещи своими именами"
22 июля 2021, 22:30 • 73 • Политика
Крымский журналист, участник "Русской весны" Константин Кнырик заявил о неожиданном последствии публикации статьи Владимира Путина об Украине и России. Сегодня, отметил он, русские начали всё чаще "называть вещи своими именами".
После выхода нашумевшей статьи президента России об отношениях России и Украины у русских кардинально изменилось отношение к украинской ситуации, в этом уверен известный журналист, активист "Русской весны", руководитель ИА News Front Константин Кнырик. Он подчеркнул в беседе с Царьградом, что эти изменения заметны и на дипломатическом уровне, и на уровне правоохранительной системы.
- отметил журналист.
Он также оценил перспективы рассмотрения жалобы России на действия украинских властей, нарушающих права человека, сегодня такой документ был представлен в ЕСПЧ. По мнению Кнырика, особых практических результатов от этого документа ждать не стоит, поскольку большинство европейских структур в курсе всего происходящего на Украине по всем пунктам.
Тем не менее с дипломатической стороны журналист оценил эту акцию крайне позитивно: "Мы укрепляем свои позиции с юридической точки зрения, доводя в разные структуры в том числе весь тот беспредел, который там происходит, и при этом усиливая наши переговорные позиции".
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