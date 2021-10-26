В Крыму Зеленскому предложили "дырку от бублика" вместо полуострова

Владимир Зеленский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Глава республики резко ответил лидеру незалежных

Крымский полуостров вернулся в родную российскую гавань уже семь лет назад, однако кривотолки вокруг нашего субъекта не прекращаются. Киевские власти бьют себя пяткой в грудь и обещают захватить республику. Глава региона Сергей Аксенов посоветовал украинцам поумерить свой пыл и навсегда забыть об этих землях.



Украинский режим вновь поверил в себя после скандального решения суда Амстердама по скифскому золоту. Европейцы постановили, что богатства народов Крыма, которые сейчас находятся в Центральном музее Тавриды, на каком-то неведомом основании должны быть переданы Незалежной. Вслед за этим окрыленный украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что после золота незалежные "вернут себе" и весь Крым.

Российским государственным деятелям уже изрядно надоело выслушивать нападки со стороны украинских политиков. Сергей Аксенов весьма жестко ответил Зеленскому, подчеркнув, что Крым никогда не будет отделен от России.

"Зеленскому ничего, кроме дырки от бублика, обещать не можем", – отрезал глава республиканской администрации.

Аксенов напомнил, что лидер нашей страны Владимир Путин давно поставил точку в этом вопросе. Российский статус Крыма не подлежит обсуждению.

К слову, по мнению известного телеведущего Владимира Соловьева, странные поступки представителей киевского режима привели к тому, что Кремль "поставил крест" на нынешних властях Украины.